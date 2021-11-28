Новости Башкортостана и Уфы

75.59
0
84.95
0
72.89
-9.33
-2 °C
Облачно
Коронавирус
Хабиров поздравил с Днем матери и рассказал о семьях, удостоенных медали «Родительская доблесть»
Общество
Сегодня, 13:08
В Башкирии становится больше женщин, родивших после 40 лет
Общество
Сегодня, 10:33
Башкирию ждет очередное потепление
Общество
Сегодня, 09:23
В Уфе открылся V Международный фестиваль «Владимир Спиваков приглашает...»
Культура
Вчера, 21:34
У Башкортостана мощный ресурс по реализации стратегии развития физкультуры и спорта - Олег Матыцин
Спорт
Вчера, 19:14
В Турции умер впавший в кому турист из Башкирии
Общество
Вчера, 13:21
Лента Башинформ.рф
Единая лента новостей
Популярное
Атайсал
#ЦУРБашкортостан
Пресс-конференции
Рубрики
Полная лента новостей
Списком
Плиткой
Операторы обеспокоены возможной блокировкой с 1 декабря миллионов сим-карт
Общество
26 Ноября , 15:54
Горячий мяч: имя чемпиона Бразилии по футболу зрители Wink узнают в прямом эфире
Общество
26 Ноября , 15:33
Победитель конкурса специалистов по охране труда работает в «Транснефть – Урал»
Общество
26 Ноября , 16:24
АНП СК «Горняк» Учалинского ГОКа провел соревнование по настольному теннису
Общество
Вчера, 11:59
«Газпром трансгаз Уфа» – в числе лучших обучающих организаций по охране труда
Общество
26 Ноября , 14:54
Политика
26 Ноября , 15:18
10 семей республики удостоены государственной награды «Родительская доблесть»
Общество
26 Ноября , 13:47
В Уфе простились с председателем Верховного суда Башкирии Земфирой Латыповой
Общество
26 Ноября , 12:36
Мама 10-х детей из Башкирии: «Счастье не в деньгах и не в их количестве, а в семье»
Общество
26 Ноября , 09:02
В Башкирии назвали отстающие по проценту вакцинированных районы
Общество
26 Ноября , 08:40
В Башкирии разъяснили порядок проведения новогодних корпоративов, утренников и спектаклей
Общество
24 Ноября , 14:59
В Октябрьском появились «Экопарк Солнечный», скверы «Сказка» и «Звездный»
Общество
24 Ноября , 13:03
Врачи закрывшегося ковид-госпиталя на базе БСМП рассказали о работе в «красной зоне»
Общество
24 Ноября , 09:40
Скончалась председатель Верховного суда Башкирии Земфира Латыпова
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Подкасты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Как правильно сослаться на сообщение ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Эл. почта
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11
Редакция
(347) 250-07-28
Приемная
(347) 250-05-07
Сотрудничество
(347) 250-06-14
Отдел кадров
© 1992-2019 АО ИА «Башинформ». Версия 4.0.00 Свидетельство о регистрации СМИ № ТУ 02-01609 от 25.09.2017 г., выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.Метрика