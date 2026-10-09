Урбан-виллы в «Лесном ожерелье»: как в Уфе возвращают приватность жизни в большом городе

Формат урбан-вилл остается редкостью для российских мегаполисов, где доминируют массовые высотные застройки. Однако в Уфе компания ГК «Первый Трест» делает этот формат смысловым ядром нового жилого комплекса «Лесное ожерелье». Проект возводится в Орджоникидзевском районе, на стыке жилого массива и лесного берега реки Белой. Главная идея девелопера — вернуть жителям ощущение приватности, сохранив при этом доступ ко всем преимуществам большого города.
Три отдельно стоящие урбан-виллы бизнес-класса формируют в новом квартале обособленную и камерную среду. Здания изящно соединены между собой пешеходными мостами на уровне второго этажа, а их первые этажи дополняют благоустроенные зеленые кровли. Особое внимание уделено приватности будущих жильцов: в дополнение к общему подъезду каждая квартира получает собственный вход, ведущий прямо из тихого двора.
На первых этажах предусмотрены просторные террасы, а на верхних высота потолков увеличивается до 3,3 метра, создавая ощущение воздуха и свободы. Настоящим эксклюзивом комплекса выступает единственный двухуровневый пентхаус площадью 180 квадратных метров с личной лестницей и прямым выходом в подземный паркинг.
Архитектурная концепция всего комплекса, разработанная бюро R1.LAB, строится на индивидуальном подходе к каждому корпусу. Высотные доминанты создают выразительный силуэт застройки, а разнообразная типология — башенные, секционные и террасные корпуса — формирует визуальный ритм. Планировки охватывают большинство сценариев жизни: от компактных студий площадью около 28 квадратных метров до просторных двухуровневых квартир свыше 120 «квадратов» на верхних этажах башен.
Особое внимание уделено видовым характеристикам и комфорту внутри квартир. Уже с третьего этажа открывается панорама реки, а диагональная посадка башен исключает эффект «окно в окно», предоставляя каждой квартире собственный, не перекрытый соседями угол обзора. На втором этаже одной из башен предусмотрены гостиные с «двойным светом» — увеличенной высотой потолка в два этажа и панорамным остеклением. Высота потолков в других секциях на первых этажах и на верхнем, шестнадцатом уровне достигает четырех метров, а террасы поднимаются вместе с фасадом до самых верхних ярусов.
Сами урбан-виллы стали частью масштабного проекта комплексного развития территории площадью 3,7 гектара, расположенного на перспективном маршруте «Уфимского ожерелья». Через квартал пройдет транзитный пешеходный и велосипедный маршрут, ведущий в рекреационную зону. При этом приватность внутренних дворов сохраняется за счет их многоуровневого размещения — от шумного уличного фронта до закрытых зон отдыха на стилобате.
Инфраструктура проектируется как самодостаточная городская среда, закрывающая базовые потребности жителей. Внутри квартала появятся муниципальная школа, два детских сада и музыкальная школа-студия Айдара Галимова. Собственный стрит-ритейл с ресторанами, кофейнями и медицинским центром сформирует живой городской фон. Дворы полностью освобождены от машин, весь автотранспорт убран в просторный подземный паркинг, оснащенный инфраструктурой для электромобилей и прямым доступом к лифтам.
Высокий уровень комфорта поддерживается и современными инженерными решениями. В квартирах устанавливается индивидуальная приточно-вытяжная вентиляция с рекуператорами и система кондиционирования без внешних блоков, сохраняющая архитектурный облик фасадов.
Финансовую надежность проекта обеспечивает строительство по программе проектного финансирования со счетами эскроу в Банке ДОМ.РФ. Завершение первого дома запланировано на четвертый квартал 2028 года, и сейчас, на стадии ранних продаж, стоимость жилья бизнес-класса и эксклюзивных урбан-вилл предлагается на максимально привлекательных условиях.
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