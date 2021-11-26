Новости Башкортостана и Уфы
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Нацпроекты

Нацпроекты
26 Ноября , 10:59
В одном из районов Башкирии установят 12 комплексов фотовидеофиксации
Нацпроекты
25 Ноября , 15:40
Башкирия вдвое перевыполнила план по обучению сотрудников в рамках нацпроекта
Нацпроекты
24 Ноября , 12:22
В 2022 году Башкирию ждут 44 новых ФАПа
Нацпроекты
24 Ноября , 10:59
В Стерлитамаке в рамках нацпроектов построены 3 детских сада и открыт центр онкологической помощи
Нацпроекты
23 Ноября , 15:23
В правительстве Башкирии прокомментировали значительный рост внешнеторгового оборота
Нацпроекты
23 Ноября , 14:48
В Башкирии завершается строительство крупного животноводческого комплекса
Нацпроекты
23 Ноября , 14:27
В Абзелиловском районе Башкирии появится два новых ФАПа
Нацпроекты
23 Ноября , 12:26
В Чекмагуш на реконструкцию системы водоснабжения направлено порядка 247 млн рублей
Нацпроекты
22 Ноября , 15:16
В Башкирии разработан новый антикризисный инструмент финансовой поддержки предпринимателей
Нацпроекты
22 Ноября , 11:58
120 предприятий Башкирии стали участниками нацпроекта «Производительность труда»
Нацпроекты
19 Ноября , 14:39
В Туймазинском районе Башкирии строится врачебная амбулатория
Нацпроекты
19 Ноября , 13:04
В Краснокамском районе Башкирии планируют инвестировать в птицефабрику 150 млн рублей
Нацпроекты
18 Ноября , 14:41
В Хайбуллинском районе Башкирии появятся новые ФАПы благодаря нацпроекту
Нацпроекты
17 Ноября , 12:27
В Миякинском районе Башкирии строят два дома для переселенцев из аварийного жилья
Нацпроекты
15 Ноября , 12:01
В Башкирии реконструируют Федоровский дом культуры благодаря нацпроекту
Нацпроекты
15 Ноября , 11:10
В Башкирии определили три новых перспективных земельных участка для строительства жилья
Нацпроекты
14 Ноября , 22:32
До конца года в Кушнаренковском районе Башкирии появятся три новых ФАПа
Нацпроекты
9 Ноября , 15:01
До конца года в Башкирии откроют восемь коворкингов
Нацпроекты
9 Ноября , 11:04
В Башкирии начался прием заявок от экспортеров на получение субсидии
Нацпроекты
8 Ноября , 16:40
Что сделано в Башкирии благодаря нацпроектам – правительство
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