Новости Башкортостана и Уфы
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Экономика

Экономика
Сегодня, 11:31
С 1 декабря некоторым пенсионерам повысят пенсии
Экономика
Сегодня, 10:29
Сегодня в Уфе проходят последние осенние сельхозярмарки
Экономика
Вчера, 12:33
Предпринимателей Башкирии приглашают принять участие в бесплатном кейс-чемпионате
Экономика
26 Ноября , 23:40
В Уфе для строительства межвузовского студенческого кампуса будет изъято 33 земельных участка
Экономика
26 Ноября , 16:45
В Башкирии выделят в 4 раза больше средств для устройства детей в частные детсады
Экономика
26 Ноября , 15:42
В Башкирии за 10 месяцев рост промышленного производства составил 104,5 процента
Экономика
26 Ноября , 14:30
В Башкирии внесены изменения в закон о производстве и обороте алкоголя
Экономика
26 Ноября , 13:45
В Бирске на молочном комбинате использовали просроченное сырье
Экономика
26 Ноября , 10:55
«Завод «Белавтодеталь» будет обеспечен заказами»: министр промышленности Башкирии Шельдяев
Экономика
26 Ноября , 10:38
Минторг Башкирии презентовал опыт региона по организации школьного питания
Экономика
26 Ноября , 10:34
ВТБ стал самым эффективным банком по продаже ипотеки
Экономика
26 Ноября , 10:04
В Башкирии инвесторам предлагается готовый бизнес-кейс в Татышлинском районе
Экономика
26 Ноября , 07:57
В России могут ввести «границу бедности»
Экономика
25 Ноября , 20:57
В Башкирии названы победители конкурса продуктов питания «Наш Бренд. Народное признание»
Экономика
25 Ноября , 20:50
В Башкирии определяют лучшие многоквартирные дома, дворы и подъезды
Экономика
25 Ноября , 19:48
В Уфе идет активное строительство путепровода у ж/д переезда в Зинино: он будет готов в 2023 году
Экономика
25 Ноября , 16:07
В Башкирии ищут подрядчика создания проекта хранилища «Городища Уфа-2»
Экономика
25 Ноября , 14:36
Выручка МегаФона в третьем квартале 2021 года выросла на 6,2%
Экономика
25 Ноября , 12:39
Госдума приняла закон о федеральном бюджете, его доходы в 2022 году составят 25 трлн рублей
Экономика
25 Ноября , 11:54
Предприниматели по-прежнему страдают от проверок - бизнес-омбудсмен Башкирии
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