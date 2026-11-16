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Экономика

«Эйчары» подсчитали самые выгодные отпускные месяцы для россиян

Это март, апрель, июль, август, сентябрь и декабрь.

Экономика
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«Дорожная» тема на Прямой линии Радия Хабирова звучала рефреном – эксперт
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Глава Башкирии анонсировал работу на «Транспортной неделе» в Москве
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В Уфе хотят перенять опыт московских ярмарок
Экономика
В бизнес-миссии в Афганистане участвовали пять башкирских компаний
Экономика
В Башкирии ещё шесть инвестпроектов вошли в перечень приоритетных
Экономика
В Башкирии для туризма нашли 84 свободных земельных участка
Экономика
В Башкирии ремонт моста через реку Сикася вышел на финиш
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Экономика
Глава Башкирии дал старт движению по новому участку улицы Галле в Уфе
Экономика
Жителям Башкирии напомнили о сроке уплаты налогов
Экономика
В России маткапитал превысит 1 млн рублей
Экономика
В Уфе обсудили цифровизацию в агропромышленном комплексе ПФО
Экономика
В республике чипируют всех чистопородных башкирских лошадей
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Экономика
Радий Хабиров оценил спортзал, построенный инвестором в Абзелиловском районе
Экономика
Чистая прибыль Совкомбанка за девять месяцев 2026 года выросла вдвое до 72 млрд рублей
Экономика
В Башкирии пожароопасный сезон-2026 стал одним из самых продолжительных
Экономика
Производства сахара в Башкирии превысило 100 тысяч тонн
Экономика
В Башкирии резиденты ТОРов вложили в экономику региона 3 млрд рублей
Экономика
Сбер отчитался о росте кредитного портфеля до 32,8 трлн рублей
Экономика
На выставке «Химия-2026» представили новый отечественный антиоксидант для моторных масел
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