В Башкирии на федеральные средства реконструируют 2 объекта инфраструктуры

На сегодняшний день работу над 15 объектами уже завершили. Ещё 2 проекта планируется закончить в 2026 году – речь о реконструкции сетей водоснабжения и водоотведения в Нефтекамске и котельной в селе Краснохолмский Калтасинского района.
Как отмечает гендиректор Фонда развития территорий Василий Купызин, с 2019 года в России завершено более тысячи объектов и мероприятий с привлечением инфраструктурных кредитов – это школы, детские сады, дороги и многое другое, что непосредственно влияет на качество жизни.
«По всей стране обновлены более 4,3 тысячи объектов коммунальной инфраструктуры, включая более 7,7 тысячи километров коммунальных сетей. Это и котельные, и очистные сооружения, и водопроводные станции, от которых зависит повседневный комфорт жизни», – сообщил Марат Хуснуллин, заместитель председателя правительства России.
Ранее сообщалось, что в Башкирии коммунальную инфраструктуру обновят на 1 млрд рублей.
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