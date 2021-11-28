Информационное агентство «Башинформ» - крупнейшее государственное информационное агентство Республики Башкортостан. В 2021 году агентству исполнилось 26 лет. Сегодня «Башинформ» - это самый цитируемый и посещаемый новостной портал Башкирии. В месяц на сайт bashinform.ru заходит более миллиона посетителей, количество просмотров материалов сайта составляет более 5 миллионов.
Агентство имеет представительство во всех крупнейших социальных сетях:
Вконтакте: vk.com/myufa
Instagram: @myufarb
Facebook: facebook.com/bashinform
Мы отвечаем на сообщения и комментарии
E-mail редакции: [email protected]
Телефон редакции: (347) 250-07-28, 250-05-07 (приемная, факс)
Наша редакция и пресс-центр находятся по адресу: 450077, Уфа, Кирова, 45
И.О. генерального директора Сагитова Диля Раисовна
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
Заместитель главного редактора, руководитель информационной службы Ибраева Рушана Маратовна
Руководитель рекламной службы Шаталина Юлия Рамилевна
И.о. главного бухгалтера Амплева Екатерина Валерьевна
АО Информационное агентство «Башинформ»:
ИНН 0275002041 КПП 027401001
р/с 40602810700000000033 в Филиале ПАО «УРАЛСИБ» г.Уфа
к/с 30101810600000000770 БИК 048073770
ОГРН 1020202774030
ОКПО 12691529 ОКОПФ/ОКФС 47/13
Учредитель (соучредитель) СМИ «Информационное агентство «Башинформ»:
Акционерное общество «Информационное агентство «Башинформ»