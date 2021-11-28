Информационное агентство «Башинформ» - крупнейшее государственное информационное агентство Республики Башкортостан. В 2021 году агентству исполнилось 26 лет. Сегодня «Башинформ» - это самый цитируемый и посещаемый новостной портал Башкирии. В месяц на сайт bashinform.ru заходит более миллиона посетителей, количество просмотров материалов сайта составляет более 5 миллионов.

Как с нами связаться

Агентство имеет представительство во всех крупнейших социальных сетях:

Вконтакте: vk.com/myufa

Instagram: @myufarb

Facebook: facebook.com/bashinform

Мы отвечаем на сообщения и комментарии

E-mail редакции: [email protected]

Телефон редакции: (347) 250-07-28, 250-05-07 (приемная, факс)

Наша редакция и пресс-центр находятся по адресу: 450077, Уфа, Кирова, 45