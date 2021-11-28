Новости Башкортостана и Уфы
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Коротко об ИА Башинформ.рф

Информационное агентство «Башинформ» - крупнейшее государственное информационное агентство Республики Башкортостан. В 2021 году агентству исполнилось 26 лет. Сегодня «Башинформ» - это самый цитируемый и посещаемый новостной портал Башкирии. В месяц на сайт bashinform.ru заходит более миллиона посетителей, количество просмотров материалов сайта составляет более 5 миллионов.

Как с нами связаться

Агентство имеет представительство во всех крупнейших социальных сетях:

Вконтакте: vk.com/myufa

Instagram: @myufarb

Facebook: facebook.com/bashinform

Мы отвечаем на сообщения и комментарии

E-mail редакции: [email protected]

Телефон редакции: (347) 250-07-28250-05-07 (приемная, факс)

Наша редакция и пресс-центр находятся по адресу: 450077, Уфа, Кирова, 45

Руководство ИА «Башинформ»:

И.О. генерального директора Сагитова Диля Раисовна

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

Заместитель главного редактора, руководитель информационной службы Ибраева Рушана Маратовна

Руководитель рекламной службы Шаталина Юлия Рамилевна

И.о. главного бухгалтера Амплева Екатерина Валерьевна 

 

Реквизиты

АО Информационное агентство «Башинформ»:

ИНН 0275002041 КПП 027401001

р/с 40602810700000000033 в Филиале ПАО «УРАЛСИБ» г.Уфа

к/с 30101810600000000770 БИК 048073770

ОГРН 1020202774030

ОКПО 12691529 ОКОПФ/ОКФС 47/13

Учредитель (соучредитель) СМИ «Информационное агентство «Башинформ»:

Акционерное общество «Информационное агентство «Башинформ»

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Коротко об ИА Башинформ.рф
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Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
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(347) 250-05-07
Сотрудничество
(347) 250-06-14
Отдел кадров
© 1992-2019 АО ИА «Башинформ». Версия 4.0.00 Свидетельство о регистрации СМИ № ТУ 02-01609 от 25.09.2017 г., выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

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