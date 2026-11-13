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Политика

В Госдуму внесли законопроект о беспилотных авто: что изменится с 2027 года

Новый закон закрепит постоянные правила.

Политика
Политика
Глава Башкирии отметил сплоченность жителей и поддержку Владимира Путина
Политика
Делегация Башкирии посетила с рабочим визитом Исламский Эмират Афганистан
Политика
В ТФОМС сообщили размер страховки на жителя Башкирии
Политика
Мошенники создали дипфейк с премьер-министром Башкирии о мобилизации
Политика
В Башкирии депутаты обсудили детали проекта бюджета на 2027-2029 годы
Политика
Башкирия лидирует по числу поданных проектов в Фонд президентских грантов
Политика
Радий Хабиров оперативно реагирует на запросы жителей и фронта – мнение
Политика
Глава Башкирии принял участие в заседании Совета по физкультуре и спорту
Эксклюзив
Политика
Прямая линия Радия Хабирова была открытой и доступной для каждого – мнение
Политика
Радий Хабиров рассказал о заседании Совета по спорту с Путиным
Политика
На Прямую линию Радия Хабирова поступило более 7,4 тысячи обращений
Политика
Прямая линия Радия Хабирова стала ориентиром для правительства Башкирии
Политика
АПЭК: Прямая линия Хабирова стала инструментом стратегического управления
Эксклюзив
Политика
Прямая линия продемонстрировала высокий уровень доверия к Радию Хабирову
Эксклюзив
Политика
Радий Хабиров рассказал, какие задачи он решал во время Прямой линии
Политика
Радий Хабиров прокомментировал сокращение чиновничьего аппарата в Башкирии
Политика
Радий Хабиров завершил Прямую линию, длившуюся почти 4,5 часа
Политика
Радий Хабиров рассказал, кому вручат знак «Волонтер СВО Башкортостана»
Политика
Глава Башкирии рассказал об общении с отцом Илона Маска
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