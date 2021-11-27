Новости Башкортостана и Уфы
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Политика

Политика
Вчера, 11:08
Глава Башкирии подписал указ о введении карантина в Баймакском районе и Сибае
Политика
26 Ноября , 15:18
10 семей республики удостоены государственной награды «Родительская доблесть»
Политика
26 Ноября , 14:06
В Башкирии расширили налоговые льготы для резидентов ТОСЭР
Политика
25 Ноября , 19:13
Радий Хабиров выразил соболезнования родным погибших на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области
Политика
25 Ноября , 18:54
Депутат Госдумы от Башкирии Владимир Сенин возглавил подкомитет по «зеленому» финансированию
Политика
25 Ноября , 16:06
Депутаты Госсобрания Башкирии поддержали федеральный законопроект об обязательном введении QR-кодов
Политика
25 Ноября , 15:01
Владимир Путин уволил с должности директора ФСИН России Александра Калашникова
Политика
25 Ноября , 12:37
В Башкирии проект закона о бюджете на 2022 год принят Курултаем в первом чтении
Политика
25 Ноября , 08:30
В Саудовской Аравии на заседании группы «Россия - Исламский мир» почтили память Карима Хакимова
Политика
24 Ноября , 14:13
Парламент Башкирии рассмотрит проект федерального закона о введении QR-кодов
Политика
22 Ноября , 11:30
Радий Хабиров ушел в плановый отпуск
Политика
21 Ноября , 13:51
Радий Хабиров в День телевидения рассказал о людях этой отрасли
Политика
19 Ноября , 17:42
Межвузовский кампус в Уфе вошел в российский шорт-лист
Политика
19 Ноября , 14:26
Депутаты примут закон «О молодежной политике в Республике Башкортостан»
Политика
18 Ноября , 20:56
Путин поручил повысить прожиточный минимум в 2022 году на тысячу рублей
Политика
18 Ноября , 18:27
Больницы Башкирии получили десять новых машин скорой помощи
Политика
18 Ноября , 14:34
Непарламентская оппозиция примет участие в последнем заседании осенней сессии Курултая РБ
Политика
18 Ноября , 13:04
Опубликована новая редакция антикоронавирусного указа Главы Башкирии
Политика
18 Ноября , 10:29
Главой администрации Стерлитамака назначен Рустем Газизов
Политика
18 Ноября , 08:13
Радий Хабиров подписал указ о праздновании Нового года 2022
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Отдел кадров
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