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15:08 (UTC+5), 13 Ноября 2026

Глава Башкирии отметил сплоченность жителей и поддержку Владимира Путина

Глава Башкирии Радий Хабиров в ходе своей Прямой линии особо обозначил, что руководство страны, а именно Президент России Владимир Путин и Правительство РФ в лице Михаила Мишустина поддерживают Башкортостан, и потому экономика работает, и мы будем развиваться и двигаться вперед. Надо в это верить.

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Олег Яровиков архив ИА «Башинформ»
Фото: Олег Яровиков | архив ИА «Башинформ»
Галина Бахшиева

Глава Башкортостана Радий Хабиров в ходе своей Прямой линии-2026 констатировал сплоченность в республике, отметив при этом поддержку Президента России в развитии региона.

Как подчеркнул Радий Хабиров, подводя итоги шестой по счету Прямой линии, экономика в Башкортостане работает.

«Мы сплочены. Президент и Правительство нас поддерживают. Поэтому надо верить в наше будущее, будущее Башкортостана. Верить в то, что мы неостановимо будем идти вперёд и делать так, чтобы наши дети хотели жить здесь. Лично я со своими детьми хочу жить в нашей республике. Уважаемые главы муниципалитетов, члены правительства: всем вам сил, не унывать и только вперёд! Люди нам верят, и мы это доверие оправдаем», — резюмировал Радий Хабиров.

Как ранее сообщил Башинформ, в этом году на Прямую линию Главы Башкортостана Радия Хабирова поступило 7445 обращений. Чаще всего жители обращались по вопросам дорог (1433), ЖКХ (984), социального обслуживания (632), здравоохранения (532) и благоустройства (507).

Всего Прямая линия Главы Башкортостана в 2026 году длилась 4 часа 29 минут. Во время эфира Радий Хабиров ответил более чем на 80 вопросов, включая вопросы из зала, прямых подключений, соцсетей и другие.

О чем Радий Хабиров рассказал на Прямой линии. Самое главное.

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