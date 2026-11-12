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18:04 (UTC+5), 12 Ноября 2026

На Прямую линию Радия Хабирова поступило более 7,4 тысячи обращений

Больше всего обращений поступило из Уфы, Стерлитамака, Уфимского и Иглинского районов, а также из Нефтекамска.

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Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»
Альфия Аглиуллина

На Прямую линию Главы Башкортостана Радия Хабирова поступило 7 445 обращений. Жители направили 4 866 вопросов через социальные сети и чат-боты и 267 обращений через платформу обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе». По телефону поступило 2 312 звонков.

Чаще всего жители обращались по вопросам дорог (1 433), ЖКХ (984), социального обслуживания (632), здравоохранения (532) и благоустройства (507).

Больше всего обращений поступило из Уфы (2 780), Стерлитамака (329), Уфимского (263) и Иглинского (203) районов, а также из Нефтекамска (180).

Всего Прямая линия Главы Башкортостана в 2026 году длилась 4 часа 29 минут. Во время эфира Радий Хабиров ответил более чем на 80 вопросов, включая вопросы из зала, прямых подключений, соцсетей и другие.

О чем Радий Хабиров рассказал на Прямой линии. Самое главное.

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