17.08.2023|Ярҙам - время добрых дел
Проект «Ярҙам» агентства «Башинформ» стал лауреатом всероссийского конкурса «Герои пера»
19.07.2023|Ярҙам - время добрых дел
Спецпроект «Ярҙам — время добрых дел» получил большой отклик от читателей «Башинформа»
18.07.2023|Ярҙам - время добрых дел
Мы – армия тыла: супруга военного из Башкирии Эльвира Мацкевич организовала фотопроект «Жена Героя»
14.07.2023|Ярҙам - время добрых дел
Многодетная мама Юлия Липатова координирует в Уфе благотворительный проект
12.07.2023|Ярҙам - время добрых дел
В Уфе бывший учитель помогает жителям решать жилищно-коммунальные проблемы
11.07.2023|Ярҙам - время добрых дел
В Башкирии пенсионер Гайса Аминев ухаживает за кладбищем и делится саженцами со всеми желающими
07.07.2023|Ярҙам - время добрых дел
Спас от засухи и обеспечил сельчанам досуг: фермер из Калтасинского района благоустроил пруд
04.07.2023|Ярҙам - время добрых дел
«Из дерева добра вырос лес»: самый известный таксист Уфы собрал для онкобольных детей 6 млн рублей
30.06.2023|Ярҙам - время добрых дел
Братская помощь. В Уфе предприниматели Радмир и Руслан Герфановы помогают с ремонтом детским приютам
27.06.2023|Ярҙам - время добрых дел
Фермер из Башкирии Илдус Халитов поддерживает одаренных школьников именными стипендиями
25.06.2023|Ярҙам - время добрых дел
Педагог республиканского экоцентра Оксана Сайфутдинова учит воспитанников беречь природу
23.06.2023|Ярҙам - время добрых дел
В Башкирии жители деревни Умбетово за одно лето всем миром построили мечеть
21.06.2023|Ярҙам - время добрых дел
В «Башинформе» состоялась церемония вручения дипломов героям спецпроекта «Ярҙам - время добрых дел»
21.06.2023|Ярҙам - время добрых дел
Музафар Кадыров из Башкирии: Помогая ближним мы улучшаем жизнь и становимся счастливее
17.06.2023|Ярҙам - время добрых дел
«Бежим и собираем мусор» - таков принцип неравнодушных к окружающей природе людей
15.06.2023|Ярҙам - время добрых дел
Башкирские журналисты в зоне СВО передали через Азата Бадранова посылки для бойцов
14.06.2023|Ярҙам - время добрых дел
С любовью к земле: в Башкирии фермер Николай Ляпустин построил в родной деревне храм и клуб
06.06.2023|Ярҙам - время добрых дел
400 мебельщиков Уфы объединились, чтобы помочь Уфимскому хоспису
04.06.2023|Ярҙам - время добрых дел
Стоматолог из Башкирии спасла девочку на борту самолета «Анталья — Москва»
03.06.2023|Ярҙам - время добрых дел
Представитель электросетевой компании в Башкирии помог отремонтировать кабинет физики гимназии в Уфе
