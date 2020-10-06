Новости Башкортостана и Уфы
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Земляки

Земляки
Земляки
ГлавноеПо порядку
Культура
6 Октября 2020, 14:47
Бизнесмен из башкирских Учалов рассказал, как стал «человеком мира»
Культура
28 Сентября 2020, 17:24
Живущая в Финляндии башкирская певица пожелала землякам более высокой самооценки
Общество
13 Августа 2020, 11:00
Айсылу Янтурина Дарлес: «Живущие за рубежом башкиры гордо несут флаг Башкортостана»
Культура
28 Июля 2020, 10:56
Эмануэла Сфорца: «Рудольф Нуреев дал мне автограф на своей фотографии, сделанной мной»
Общество
17 Июля 2020, 13:32
Уроженка Дуванского района Башкирии стала руководителем крупного международного проекта
Общество
10 Июля 2020, 11:36
Уроженка Башкирии живет в Монако и устраивает встречи живущих в разных странах башкир
Экономика
29 Июня 2020, 16:30
Райхана Шангареева: Российские фармкопании могут составить конкуренцию иностранным
Общество
23 Июня 2020, 10:28
Уроженец Башкирии рассказал, как россиянам найти заказчиков со всего мира
Общество
5 Июня 2020, 14:44
Айгуль Гимранова-Лион нашла в США несколько улиц Башкирских
Культура
28 Мая 2020, 11:21
Уроженка Башкирии Гузель Фазлутдинова и ее земляки планируют провести в Швеции сабантуй
Экономика
19 Мая 2020, 11:44
Альбина Газизова: «Очень хотелось бы создать в Италии Башкирский торговый дом»
Экономика
13 Мая 2020, 09:40
Альберт Давлетов из Башкирии работает в команде CЕRN Большого адронного коллайдера
Культура
8 Мая 2020, 11:20
Московский режиссер мечтает снять в Башкирии фильм по рассказам отца Ромэна Назирова
Культура
29 Апреля 2020, 17:38
Эльза Исламова уехала из Уфы во Францию и стала «автором своей собственной жизни»
Культура
22 Апреля 2020, 10:12
Известный телеведущий Владислав Флярковский сделал первый вдох в родильном доме Башкирии
Культура
19 Апреля 2020, 11:05
Уфимка Юлия Морозова помогает бороться с COVID-19 из Нидерландов танцевальной терапией
Культура
15 Апреля 2020, 13:57
Уроженец Уфы Владислав Ценёв мечтает поставить в Москве «Идиота» и снять сериал
Общество
12 Апреля 2020, 11:35
Уроженец Уфы Ирек Баишев сохраняет в Германии память о «северных амурах»
Общество
7 Апреля 2020, 12:25
Генерал армии Лобов: «В Бураево похоронены мои родственники, там жили и живут мои друзья»
Общество
29 Марта 2020, 10:19
Бизнесмен из Уфы перед пенсией переехал в США и стал там дипломированным программистом
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