Поющий гид Зифа Хамитова: Хочу объединить музыку и экологию

Но в последнее время Зифу не так часто можно застать в республике, потому что по нескольку месяцев она проживает в странах Азии. Будучи разносторонним человеком, Зифа не только путешествует, но и играет на скрипке, пишет блог и озвучивает мультфильмы.
— Зифа, наблюдаю за твоими передвижениями и вижу, что за последний год ты очень много времени провела во Вьетнаме. Почему ты выбрала именно эту страну, чем она тебя привлекла и чем ты там занималась?
— Знаете, для творческого человека и контент-менеджера смена обстановки — это всегда мощный толчок для роста. Во Вьетнаме я прожила больше года. Эта страна привлекла меня своей невероятной природной энергетикой, контрастами и возможностью посмотреть на мир под другим углом. Там я продолжала работать удаленно, координировала проекты нашего природного парка, вела социальные сети. Это был удивительный опыт интеграции в совершенно другую культуру, который помог мне понять: язык искусства, музыки и бережного отношения к природе — автономен и понятен в любой точке земного шара. Этот период очень расширил мои горизонты.
— Хотелось бы подробнее расспросить тебя о работе поющего гида. Как тебе в голову пришла такая идея — случайно обнаружила удивительную акустику в пещере или ты это «подсмотрела» где-то?
— Эта идея родилась абсолютно естественно и интуитивно. Наша республика славится своими подземными богатствами, и мне посчастливилось работать в одной из уникальных ледяных пещер Башкортостана, которая является настоящим памятником природы. Когда ты остаешься там в тишине, в ожидании экскурсионной группы, начинаешь по-настоящему слушать это сакральное пространство. В один из таких моментов я попробовала спеть простую мелодию, чтобы проверить эхо, и была поражена тем, как ледяные своды откликаются. В этот момент во мне отозвалось мое академическое музыкальное прошлое. По образованию я скрипачка, а также владею фортепиано — окончила уфимский Средний специальный музыкальный колледж. Моим самым любимым предметом всегда было сольфеджио. До сих пор помню, как наш педагог играла на инструменте сложные, невероятно красивые аккордовые последовательности, гармонию которых нам нужно было угадывать на слух. Меня всегда завораживало то, как сложные созвучия находят свое идеальное, чистое разрешение. И там, под вековыми ледяными сводами, я интуитивно начала воспроизводить голосом именно эти академические последовательности аккордов. Оказалось, что чистая музыкальная гармония в сочетании с природной акустикой создает совершенно гипнотический эффект. Я ни на кого не ориентировалась — это был чистый эксперимент, где соединились природа, мой личный музыкальный опыт и любовь к гармонии.
— А какой у тебя репертуар, что поёшь? И как на это реагируют посетители?
— В пещере я исполняю не привычные всем песни в классическом понимании, а именно вокализирую те самые гармонические аккордовые последовательности и красивые разрешения. Я использую свой голос как живой инструмент, который вступает в резонанс со льдом и камнем.
Реакция посетителей всегда невероятно эмоциональная. Когда люди заходят под своды и внезапно слышат, как в этой ледяной тишине разливается чистый, объемный живой звук, они замирают. Многие признаются, что у них бегут мурашки по коже, а у кого-то наворачиваются слезы. Музыкальная гармония в таком месте бьет точно в сердце, помогая людям отключиться от суеты, замедлиться и пережить настоящий катарсис. Для меня это каждый раз удивительный энергообмен.
— Ты озвучиваешь мультфильмы на башкирском языке. Какие персонажи говорят твоим голосом?
— Да, озвучивание анимационных проектов именно на башкирском языке — это огромная, очень важная и теплая часть моей творческой жизни. Для меня это большая гордость и ответственность. Например, в известном проекте «Балалар» я озвучила девочку, которая исполняет песню «Был Мин». В мультфильме, посвященном празднику Ураза-байрам, моим голосом говорит мальчик Батыр. А еще одной из самых ярких и любимых работ для меня стало озвучивание Анны в башкирской версии знаменитого анимационного фильма «Холодное сердце».
Работа над дубляжом требует серьезного актерского и вокального мастерства: нужно передать весь характер, мимику и эмоции персонажа только через интонации, а в случае с песнями — сохранить идеальную музыкальную точность. Для меня это не просто творчество, а важная миссия по популяризации и сохранению родного башкирского языка среди детей. Мне очень хочется, чтобы самые маленькие зрители смотрели качественные мировые и отечественные мультфильмы и с детства слышали правильную, красивую родную речь.
— Наверно, как у многих путешественников бывает, вдали от Родины начинаешь ценить свой родной край. Где твои корни и от кого у тебя творческие гены?
— Мои корни здесь, в Башкортостане, в Уфе. Я выросла в атмосфере, где природа и созидание всегда были на первом месте. Моя мама Гузель Чулпановна — директор природного парка, человек невероятной созидательной силы, который умеет воплощать в жизнь масштабные проекты и выигрывать государственные гранты. Папа Тагир Дидарович - музыкант и педагог. Творческая жилка, безусловно, от семьи: у нас всегда ценились музыка, глубина восприятия мира и умение видеть красоту в деталях. Сестра Залифа — тоже творческая и тонкая натура. Мы очень близки, и эта семейная опора дает мне колоссальную силу.
— В любой стране самое интересное — изучение местных традиций. Есть ли сходство между нашими культурами, все-таки башкиры — тоже азиаты...
— Знаете, живя во Вьетнаме, я поймала себя на мысли, что у нас действительно много общего на глубинном уровне. Башкиры, имея кочевые и восточные корни, разделяют с азиатскими народами главное — это философию созерцания и колоссальное уважение к силам природы, к духам гор, воды и лесов. Во Вьетнаме культ предков и уважение к старшим — это основа общества, точно так же, как и у нас в Башкирии. Ну и, конечно, гостеприимство! И там, и здесь гостю всегда отдадут лучшее. Эта душевная теплота и открытость очень роднят наши народы.
— Что в себе ты считаешь частью национального культурного кода?
- В первую очередь — умение слушать тишину и природу, а также выражать свои чувства через песню. В башкирской культуре музыка всегда была способом разговора с вечностью. Мой внутренний ориентир — это бережное, почти сакральное отношение к родной земле, уважение к традициям и корням. И, конечно же, стойкость духа в сочетании с мягкостью — черта, издавна присущая башкирским женщинам.
— Есть ли у тебя глобальные цели, что собираешься делать в дальнейшем, в какую сторону расти?
— Сейчас я стою на пороге очень важного, масштабного этапа, который внутренне называю проектом «Всё или ничего». Моя главная цель — развивать и совершенствовать авторскую методику экологического и культурного просвещения, создавая новые форматы на стыке искусства и природы. В дальнейшем я планирую масштабировать свои наработки, создавать уникальные культурные продукты и перформансы, которые помогут людям по-новому взглянуть на экологию и бережное отношение к планете. Я хочу объединять единомышленников, музыкантов и экологов для создания крупных совместных проектов. Верю, что музыка — это универсальный язык, и я готова двигаться в сторону режиссуры таких масштабных эко-культурных событий на полную мощность.
- Зифа, желаю, чтобы все твои интересные цели и мечты воплотились в жизнь!
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