Поющий гид Зифа Хамитова: Хочу объединить музыку и экологию

Но в последнее время Зифу не так часто можно застать в республике, потому что по нескольку месяцев она проживает в странах Азии. Будучи разносторонним человеком, Зифа не только путешествует, но и играет на скрипке, пишет блог и озвучивает мультфильмы.

— Зифа, наблюдаю за твоими передвижениями и вижу, что за последний год ты очень много времени провела во Вьетнаме. Почему ты выбрала именно эту страну, чем она тебя привлекла и чем ты там занималась?

— Знаете, для творческого человека и контент-менеджера смена обстановки — это всегда мощный толчок для роста. Во Вьетнаме я прожила больше года. Эта страна привлекла меня своей невероятной природной энергетикой, контрастами и возможностью посмотреть на мир под другим углом. Там я продолжала работать удаленно, координировала проекты нашего природного парка, вела социальные сети. Это был удивительный опыт интеграции в совершенно другую культуру, который помог мне понять: язык искусства, музыки и бережного отношения к природе — автономен и понятен в любой точке земного шара. Этот период очень расширил мои горизонты.