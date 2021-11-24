Новости Башкортостана и Уфы
75.59
0
84.95
0
72.89
-9.33
-2 °C
Облачно
Коронавирус

Пресс-конференции

Пресс-конференции
24 Ноября , 14:10
29 ноября в «Башинформе» - пресс-конференция по II Национальной премии «Курай даны»
Пресс-конференции
30 Октября , 09:36
Мэрия Уфы начала проведение онлайн-стримов по темам ЖКХ
Пресс-конференции
30 Октября , 00:03
С 1 июля 2022 года в МФЦ можно будет оформить дубликаты 19 документов
Пресс-конференции
29 Октября , 00:00
В администрации Уфы назначили нового вице-мэра по градостроительной политике
Пресс-конференции
27 Октября , 21:12
В 42 детских садах Уфы будут работать 90 дежурных групп
Пресс-конференции
19 Октября , 09:13
25 октября в ИА «Башинформ» пройдет пресс-конференция, посвященная 90-летию со дня рождения Расиха Ханнанова
Пресс-конференции
18 Октября , 13:29
19 октября в 15.00 в ИА «Башинформ» пройдет пресс-конференция, посвященная съезду башкирских родов
Пресс-конференции
13 Октября , 17:50
15 октября в 9.45 в ИА «Башинформ» пройдет пресс-конференция на тему трудоустройства выпускников ссузов
Пресс-конференции
6 Октября , 17:25
8 сентября в 16.30 пресс-конференция по суперфиналам чемпионатов по шахматам пройдет в МУЗЕЕ НЕСТЕРОВА
Пресс-конференции
6 Октября , 12:30
14 октября в 11.00 в ИА «Башинформ» пройдет пресс-конференция о готовности к Всероссийской переписи населения в РБ
Пресс-конференции
4 Октября , 13:15
4 октября в 17.00 в ИА «Башинформ» состоится брифинг о мерах по наращиванию темпов вакцинации в Башкирии
Пресс-конференции
4 Октября , 09:18
4 октября в 14.00 в ИА «Башинформ» пройдет пресс-конференция, посвященная выходу нового пособия по башкирскому языку
Пресс-конференции
27 Сентября , 13:31
28 сентября в 13.30 пройдет пресс-конференция Волейбольного клуба «Урал»
Пресс-конференции
13 Сентября , 13:21
15 сентября в 11.00 состоится пресс конференция с руководством и ведущими актерами НМТ и Санкт-Петербургского ТЮЗ
Пресс-конференции
7 Сентября , 15:35
14 сентября в 11.00 в ИА «Башинформ» состоится пресс-конференция ЦИК и СПЧ по выборам
Пресс-конференции
19 Августа , 17:45
Уральские горы в одиночку за 109 дней — уфимский путешественник Олег Чегодаев расскажет подробности своей уникальной экспедиции
Пресс-конференции
12 Августа , 16:38
13 августа - в ИА «Башинформ» пресс-конференция о гастролях в Уфе Театра оперы и балета Республики Саха (Якутия)
Пресс-конференции
28 Июля , 13:39
29 июля в 12.00 в ИА «Башинформ» состоится пресс-конференция КПРФ
Пресс-конференции
27 Июля , 13:13
28 июля в 11.00 в ИА "Башинформ" пройдёт пресс-конференция военкома по мобилизационному людскому резерву
Пресс-конференции
15 Июля , 15:48
16 июля в 15.00 в ИА «Башинформ» пройдет круглый стол СПЧ по атмосферным выбросам в Уфе
Все материалы
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Подкасты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Как правильно сослаться на сообщение ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Эл. почта
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11
Редакция
(347) 250-07-28
Приемная
(347) 250-05-07
Сотрудничество
(347) 250-06-14
Отдел кадров
© 1992-2019 АО ИА «Башинформ». Версия 4.0.00 Свидетельство о регистрации СМИ № ТУ 02-01609 от 25.09.2017 г., выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.Метрика