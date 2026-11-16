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Культура

Группа барабанщиц Уфы «Держава» заняла 1 место на международном фестивале

Группа барабанщиц и мажореток «Держава» из Уфы успешно представила Республику Башкортостан на 13-м Международном конкурсе-фестивале барабанщиков «Ударная волна» в Санкт-Петербурге.

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