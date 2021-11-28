Новости Башкортостана и Уфы
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Культура

Культура
Сегодня, 13:52
Новое прочтение Санкт-Петербурга: город представляет российским туристам «нетипичные» маршруты
Культура
Вчера, 21:34
В Уфе открылся V Международный фестиваль «Владимир Спиваков приглашает...»
Культура
26 Ноября , 23:10
Возвращение легенды: в Уфе состоится концерт рок-группы «Дервиш-Хан»
Культура
26 Ноября , 22:00
В Уфе победителям III Международного конкурса Владимира Спивакова вручили ценные скрипки
Культура
26 Ноября , 21:37
В Уфе кинофорум «Слово Земли» принимает заявки желающих снять кино на языках народов России
Культура
26 Ноября , 19:21
В Уфе обсудили предложения по празднованию 90-летия народного поэта Башкортостана Рами Гарипова
Культура
26 Ноября , 16:45
В Уфе обсудили необходимость открытия музея современного искусства
Культура
26 Ноября , 14:29
В Уфе снимут один из эпизодов восьмой части новогодней комедии «Ёлки»
Культура
25 Ноября , 23:32
На III Международном конкурсе скрипачей Владимира Спивакова победил Элиас Дэвид Монкадо из Германии
Культура
25 Ноября , 22:41
Фильм «Путешествие в ледниковый период»: Аскынская пещера становится доступной для инвалидов
Культура
25 Ноября , 19:20
В Салаватском театре поставили спектакль о буднях воспитательницы детского сада
Культура
25 Ноября , 16:39
Ушел из жизни балетмейстер, основатель ансамбля танца «Тангаур» Ривхат Саттаров
Культура
25 Ноября , 15:23
Андрей Назаров встретился с музыкантом и дирижёром Владимиром Спиваковым
Культура
24 Ноября , 23:15
В Уфу приехала выставка лоскутного узора из собрания Российского этнографического музея
Культура
24 Ноября , 22:33
Стало известно, кто вышел в финал III Международного конкурса скрипачей Владимира Спивакова
Культура
24 Ноября , 20:27
Финал и Гала-концерт телеконкурса «Сулпылар»: в Уфе зажглись новые звёздочки
Культура
24 Ноября , 19:45
В Давлекановском районе состоялась презентация обновленного районного Дома культуры
Культура
24 Ноября , 18:45
Ансамбль народного танца имени Файзи Гаскарова выступил в Боснии и Герцеговине
Культура
23 Ноября , 22:11
Объявлены результаты I тура III Международного конкурса скрипачей Владимира Спивакова
Культура
23 Ноября , 21:05
«Он был человеком большой души и энциклопедических знаний» - коллеги простились с Георгием Калитовым
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