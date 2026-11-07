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Главная/Вся лента
07 Ноября
Суббота
20:00
Супруги из Башкирии отметили 70-летие совместной жизни
Общество
Из Уфы запустят прямые рейсы в Шри-Ланку
Общество
19:00
Житель Башкирии получил медаль от Минобороны на передовой
Всё для Победы
18:00
ВК «Динамо-Урал» уступил «Зениту» в Уфе
Спорт
17:00
В районе Башкирии открыли новый кадровый центр
Общество
16:00
ГК «Башкирия» в упорной борьбе уступил «Кубани»
Спорт
Ансамбль Гаскарова и ансамбль «Марий Эл» выступили на одной сцене в Уфе
Культура
Житель Башкирии лишился автомобиля за любовь к пьяной езде
Происшествия
15:00
В Башкирии увеличилось производство товарной рыбы
Экономика
14:00
В Башкирии растет число пассажиров электричек
Экономика
Ансамбль кураистов Башкирии успешно выступил на органном фестивале в Перми
Культура
13:00
Спасатели Башкирии предупредили об ухудшении погоды
Общество
Как аферисты узнают тайны жителей Башкирии
Происшествия
Эксклюзив
Сборная Башкирии заняла 5 место на инклюзивном фестивале «Кубок мужества»
Спорт
12:00
В Башкирии возвращающиеся домой с дежурства пожарные спасли трех человек
Общество
11:00
В Башкирии сняты все ограничения на дорогах
Общество
Радий Хабиров рассказал о выдающейся шашистке Башкирии
Общество
10:00
В Башкирии назвали участки трасс, где сейчас массово проверяют водителей
Общество
В Башкирии похолодает до -12 градусов
Общество
09:00
Студенты из Башкирии смогут задать свои вопросы Радию Хабирову
Политика
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