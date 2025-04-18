ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО "БАШИНФОРМ" (далее – Агентство), зарегистрированное по адресу: 450077, Республика Башкортостан, город Уфа, ул. Кирова, д.45 предпринимает своевременные меры для защиты Ваших персональных данных в соответствии с настоящей Политикой конфиденциальности (далее – Политика).

Политика конфиденциальности разработана в соответствии с требованиями нормативно–правовых актов Российской Федерации в области защиты персональных данных и нормами международного права, в том числе, но не ограничиваясь: Федерального закона от 27.07.2006 г. №152–ФЗ "О персональных данных" Российской Федерации, нормами GDPR – Регламент N 2016/679 Европейского парламента и Совета Европейского Союза от 27 апреля 2016 года "О защите физических лиц в отношении обработки персональных данных и о свободном обращении таких данных, а также об отмене Директивы 95/46/ЕС (Общее положение о защите данных)".

Политика утверждается в русскоязычной редакции и при необходимости переводится на иностранные языки.

По вопросам обработке Агентством Ваших персональных данных и их защите, предложениям по улучшению Политики Вы можете направить нам обращение способом, указанным в разделе "Контакты".

1. Область применения

Политика предназначена для информирования Вас о наших действиях по сбору и обработке Ваших персональных данных при использовании Вами нашего информационного ресурса www.bashinform.ru (сайта), а также при осуществлении нами деятельности, не связанной с использованием информационного ресурса.

Информационный ресурс – сайт www.bashinform.ru (далее – Сайт) создан в целях осуществления законной деятельности средства массовой информации и является сайтом средства массовой информации «Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрированного в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040 (далее – СМИ). Учредителем СМИ является акционерное общество «Информационное агентство Башинформ» (далее – Агентство).

Процессы, к которым применяется Политика, перечислены в разделе "Уведомление о конфиденциальности".

Информационный ресурс Агентства www.bashinform.ru (сайт) могут содержать ссылки на ресурсы других поставщиков услуг, которые мы не контролируем и на которые не распространяется действие Политики.

2. Категории обрабатываемых персональных данных

Агентство не осуществляет обработку Ваших персональных данных, касающихся расовой, национальной принадлежности, политических взглядов, религиозных или философских убеждений, состояния здоровья, интимной жизни, биологических особенностей, с помощью которых возможно определить Вашу личность.

Агентство не осуществляет целенаправленный сбор Ваших персональных данных из общедоступных источников, если иное не предусмотрено применимым законодательством, относящимся к деятельности СМИ.

3. Категории субъектов персональных данных

К субъектам персональных данных относятся работники Агентства, пользователи сайтов и услуг Агентства, партнёры, клиенты, контрагенты Агентства и их представители, журналисты, блогеры (физические лица, которые развивают личный сайт, страницу в социальных сетях, издательскую площадку), представители средств массовой информации, участники мероприятий, проводимых Агентством, иные субъекты персональных данных для обеспечения реализации целей обработки персональных данных.

Цели обработки персональных данных перечислены в разделе "Уведомление о конфиденциальности".

Агентство осуществляет обработку персональных данных лиц, достигших совершеннолетнего возраста.

4. Сбор персональных данных несовершеннолетних

Информационный ресурс Агентства (сайты) не предназначен для обработки персональных данных несовершеннолетних лиц, за исключением случаев, предусмотренных применимым законодательством или с согласия родителей или лиц их заменяющих.

Несовершеннолетним лицом считается лицо, чей возраст не достиг 18 лет, если иное не установлено применимым законодательством.

Если у Вас есть основания полагать, что Ваш ребёнок предоставил Агентству свои персональные данные, то просим Вас связаться с нами способом, указанным в разделе "Контакты".

5. Уведомление о конфиденциальности

5.1. Обработка персональных данных с идентификацией Вашей личности

Агентством без использования Сайта осуществляется обработка персональных данных для идентификации Вас, как физического лица, для достижения следующих целей:

5.1.1. Отправка email - рассылок

Цель обработки персональных данных:

Осуществление информационных рассылок.

Персональные данные, которые обрабатываются для указанной цели:

Адрес электронной почты.

Законные основания для обработки Ваших персональных данных.

Ваше согласие.

Срок хранения персональных данных:

До отзыва Вашего согласия.

Порядок отзыва согласия:

Используя функционал почтового клиента, в теле письма необходимо нажать кнопку «Отписаться»

Передача персональных данных третьим лицам.

ООО «ЯНДЕКС».

Передача персональных данных в третьи страны и международные организации.

Обработка персональных данных осуществляется на территории Российской Федерации.

5.2. Обработка данных без идентификации Вашей личности

Сайт Агентства осуществляет автоматический сбор сведений без идентификации Вас как физического лица для достижения следующих целей:

Цель обработки данных

Улучшение работы сайта, предоставления контента, отображение наиболее релевантных новостных материалов, отображение целевой рекламы на сайте Агентства и в рекламных сетях.

Данные, которые обрабатываются для указанной цели

Cookie, IP-адрес, сведения о местоположении, тип и версия ОС, тип и версия браузера, тип устройства и разрешение его экрана, источник, откуда пришёл на сайт пользователь, с какого сайта или по какой рекламе, язык ОС и браузера, активность пользователя в сети Интернет.

Законные основания для обработки Ваших данных

Законная деятельность средств массовой информации, осуществление профессиональной деятельности журналиста.

Правила применения рекомендательных технологий

При формировании рекомендаций используются следующие сведения: идентификаторы прочитанных пользователем статей. Идентификаторы прочитанных пользователем статей формируются на основе идентификатора пользователя, получаемого при первом его заходе на Сайт путем сохранения в браузере пользователя в формате текстового файла Сookie анонимизированного многосимвольного идентификатора. Подробнее о файлах Cookie вы можете узнать в разделе Cookie.

Геопозиция и идентификаторы прочитанных пользователем статей собираются в базу данных, хранящуюся на серверах в нашей локальной сети. На основе автоматического анализа вышеперечисленных данных строится матрица предпочтений контента для соответствующего пользователя (уникального идентификатора). С использованием сформированной матрицы предпочтений пользователя строятся рекомендации в виде набора статей, показываемых пользователю в соответствующих разделах сайта.

Контакты для обращения по вопросам применения нами рекомендательных технологий

Для направления нам обращения, связанного с применением рекомендательных технологий, Вы можете воспользоваться разделом Контакты.

Анализ данных о поведении пользователя на сайте Агентства является обычной практикой для деятельности СМИ. Анализ Ваших данных, проводимый для достижения заявленной нами цели, не оказывает существенное влияние на Ваши права и свободы.

Срок хранения данных

Срок хранение зависит от типа файла cookie.

С описанием типов cookie вы можете ознакомиться самостоятельно, используя соответствующие внешние бесплатные сервисы, например:

https://www.hotcleaner.com/cookie-editor/

Передача данных третьим лицам

Передача данных третьим лицам не осуществляется.

Передача данных в третьи страны и международные организации

Обработка персональных данных осуществляется только на территории Российской Федерации.

5.2.2. Анализ поведения пользователя информационного ресурса (сайтов) с помощью сторонних ресурсов

Цель обработки данных

Улучшение работы сайта, предоставления контента, отображение наиболее релевантных новостных материалов, отображение целевой рекламы.

Данные, которые обрабатываются для указанной цели

Cookie, IP-адрес, сведения о местоположении, тип и версия ОС, тип и версия браузера, тип устройства и разрешение его экрана, источник, откуда пришёл на сайт пользователь, с какого сайта или по какой рекламе, язык ОС и браузера, активность пользователя в сети Интернет.

Законные основания для обработки Ваших данных

Ваше согласие или для осуществления профессиональной деятельности журналиста и законной деятельности СМИ.

Срок хранения персональных данных

1. До истечения срока хранения cookie в зависимости от его типа. С периодом хранения по типу файла cookie Вы можете ознакомиться самостоятельно, используя соответствующие внешние бесплатные сервисы, например: https://www.hotcleaner.com/cookie-editor/

2. До отзыва согласия (отказа от обработки). Порядок отзыва согласия указан в разделе "Право на отзыв согласия".

Предоставление доступа к данным третьим лицам

Для достижения данной цели используется подключение к информационным ресурсам сторонних сервисов.

Этим сервисам предоставляется возможность сбора Ваших данных в целях проведения аналитики. В этом случае обработка Ваших данных регламентируются Политиками конфиденциальности сторонних сервисов.

С полным перечнем сторонних сервисов, которые мы можем использовать для вышеуказанных целей, а также с правилами работы их рекомендательных систем Вы можете ознакомиться в Политике использования cookie, используя представленные там ссылки на сайты сервисов.

Передача персональных в третьи страны и международные организации.

С полным перечнем сторонних сервисов, которые мы можем использовать для вышеуказанных целей, а также с правилами работы их рекомендательных систем Вы можете ознакомиться в Политике использования cookie , используя представленные там ссылки на сайты сервисов.

Обработка данных осуществляется на территории Российской Федерации, США и других стран присутствия сторонних сервисов.

5.3. Обработка персональных данных в рамках деятельности Агентства без использования информационных ресурсов

Мы осуществляем обработку Ваших персональных данных без использования информационных ресурсов для достижения следующих целей:

5.3.1. Обработка данных представителей партнёров, контрагентов и клиентов Агентства

Цель обработки персональных данных

Заключение, исполнение и прекращение гражданско-правового договора; согласование договора с контрагентом.

Персональные данные, которые обрабатываются для указанной цели

Фамилия, имя, отчество; место работы и занимаемая должность; адрес электронной почты; номер контактного телефона; серия и номер паспорта, дата выдачи, орган выдавший паспорт, данные о месте регистрации или пребывании, индивидуальный номер налогоплательщика, номер расчетного счета и другие банковские реквизиты.

Законные основания для обработки Ваших персональных данных

Действия, направленные на заключение договора, а также исполнение договора (любой вид договора).

Срок хранения персональных данных

До заключения договора, до прекращения действия договора.

По факту прекращения действия договора осуществляется передача договора на внутреннее архивное хранение. Срок хранения договора определяется внутренней номенклатурой дел в соответствии с требованиями применимого законодательства.

Передача персональных данных третьим лицам

Передача персональных данных третьим лицам не осуществляется.

Передача персональных данных в третьи страны и международные организации

Обработка персональных данных осуществляется только на территории Российской Федерации.

5.3.2. Производство материалов в рамках ведения деятельности СМИ

Цель обработки персональных данных

Ведение деятельности СМИ.

Персональные данные, которые обрабатываются для указанной цели.

Фамилия, имя, отчество; место работы и занимаемая должность; фотография; аудиозапись интервью; видеозапись интервью или выступления; биография; адрес электронной почты; номер контактного телефона; сведения о контактах в интернет-мессенджерах и социальных сетях.

Законные основания для обработки Ваших персональных данных.

В процессе сбора ваших данных мы опираемся на принцип законного интереса, так как иные правовые основания для обработки данных в данной ситуации неприменимы. Деятельность Агентства ориентирована на своевременное освещение событий различных областей общественной жизни посредством создания новостных материалов и сообщений.

При подготовке информационных материалов в рамках журналистской работы могут использоваться персональные данные, которые при этом становятся доступными для широкой аудитории, если такое использование не нарушает прав и свобод физических лиц.

Таким образом, обработка персональных данных осуществляется строго в соответствии с действующим законодательством и этическими нормами, обеспечивая баланс между общественными интересами и защитой частной информации граждан.

Срок хранения персональных данных

Бессрочно, в рамках ведения журналистской деятельности СМИ.

Передача персональных данных третьим лицам

Передача персональных данных третьим лицам не осуществляется.

Передача персональных данных в третьи страны и международные организации.

Обработка персональных данных осуществляется только на территории Российской Федерации.

6. Автоматизированное принятие индивидуальных решений, включая профилирование

В рамках достижения поставленных целей обработки Ваших персональных данных, наша организация исключает использование методов автоматизированного принятия решений, а также профилирования. Все решения принимаются исключительно на основе человеческого участия.

Таким образом, процессы обработки информации осуществляются с соблюдением принципов прозрачности и контролируемости, что гарантирует защиту прав субъектов персональных данных.

Мы стремимся обеспечить максимальную безопасность и конфиденциальность Вашей личной информации, строго следуя установленным законодательным нормам и внутренним регламентам компании.

7. Уничтожение персональных данных

Уничтожение персональных данных осуществляется по достижению цели обработки, по окончанию срока их хранения, при отзыве согласия субъекта персональных данных или при расторжении договора, если иные условия не предусмотрены применимым законодательством. Также персональные данные подлежат уничтожению в случае выявления их неправомерной обработки.

8. Права субъектов персональных данных

8.1. Право на доступ к информации

В соответствии с действующим законодательством, Вы обладаете правом на получение информации об обработке Ваших персональных данных. Мы обязаны предоставить Вам следующие сведения:

1. Цели обработки – для каких конкретных целей собираются и используются Ваши персональные данные.

2. Категории персональных данных – какие именно виды данных мы собираем (например, ФИО, контактные данные, паспортные данные).

3. Получатели или категории получателей – кому передаются Ваши данные, включая сторонние организации как внутри страны, так и за её пределами, а также международные организации.

4. Период хранения – сроки, в течение которых будут храниться Ваши персональные данные до их удаления или обезличивания.

5. Условия прекращения обработки – основания и порядок завершения обработки Ваших данных.

6. Источник получения персональных данных – откуда были получены Ваши данные, если они не предоставлены Вами напрямую.

Кроме того, при наличии соответствующего правового регулирования, Вы можете запросить предоставление электронной копии своих данных, обработанных нами в цифровом формате, в стандартном машиночитаемом виде.

Мы готовы оказать содействие в реализации всех указанных прав в рамках действующего законодательства.

8.2. Право на исправление персональных данных

В случае обнаружения неточностей, неполноты либо устаревания предоставленных Вами персональных данных, у Вас есть законное основание требовать внесения соответствующих корректировок со стороны Агентства. Мы обязуемся произвести необходимые изменения незамедлительно после получения Вашего запроса.

По завершении процедуры обновления информации о Вас, Вам будет направлено уведомление, подтверждающее выполнение данного действия.

8.3. Право на удаление персональных данных

В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, вы обладаете правом требовать от Агентства незамедлительного удаления ваших персональных данных.

В случае невозможности полного удаления предоставленных вами персональных данных, мы обеспечим их обезличивание таким образом, что идентификация личности станет невозможной.

По завершении процедуры удаления или обезличивания ваших персональных данных вам будет направлено соответствующее уведомление.

8.4. Право ограничивать (блокировать) обработку

Субъект персональных данных имеет право требовать от оператора временно приостановить обработку своих персональных данных (блокировка) в следующих случаях:

1. При оспаривании субъектом достоверности персональных данных – до момента подтверждения точности таких данных.

2. В случае неправомерной обработки персональных данных, если оператор не может прекратить их обработку по объективным причинам.

3. Если субъект отозвал согласие на обработку данных, но у оператора есть законные основания для продолжения обработки.

4. В случае оспаривания субъектом необходимости обработки данных, когда оператор еще не определил обоснованность такого требования.

Блокирование означает временное прекращение любых действий с персональными данными, за исключением хранения, до устранения причин блокировки.

Субъекты могут также потребовать ограничения обработки персональных данных при наступлении условий, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Оператор обязан уведомить субъекта о прекращении блокировки или ограничений обработки его персональных данных.

8.5. Право на переносимость данных

Вы имеете право на получение Ваших персональных данных в структурированном и машиночитаемом формате, а также право на передачу этих данных другой организации.

Воспользоваться данным правом Вы можете, когда Ваши данные обрабатываются в электронном виде на основании Вашего согласия или подписанного договора, где Вы является одной из сторон и это право явно определено применимым законодательством и технически реализуемо.

8.6. Право на возражение

Вы имеете право в любое время на основании своего мотивированного возражения, выступать против обработки своих персональных данных при:

1. выполнении задач для общественных интересов или осуществлении официальных полномочий, возложенных на нас;

2. законных интересах, преследуемых нами или третьей стороной, за исключением случаев, когда такие интересы необходимы для защиты Ваших прав и свобод.

Мы не будем обрабатывать Ваши персональные данные, если не сможем продемонстрировать убедительные законные основания для их обработки.

Вы также можете в любое время возразить обработке Ваших персональных данных в целях маркетинга, включая профилирование, если такое возражение явно определено применимым законодательством.

8.7. Право на отзыв согласия.

Если Ваши данные обрабатываются на основании Вашего согласия, то Вы имеете право отозвать его. Мы реализуем функционал простого отзыва согласия:

8.7.1. Отзыв согласия на email-рассылки.

Отозвать своё согласие Вы можете несколькими способами:

• перейдя по ссылке "Отписаться", которая имеется в каждом рассылаемом письме;

• направив Ваш отзыв от email-рассылки ответным письмом;

8.7.2. Отзыв согласия на обработку персональных данных в личном кабинете на сайте.

Отозвать своё согласие Вы можете, отправив нам обращение способом, указанным в разделе Контакты

8.7.3. Отзыв согласия на обработку cookie (отказ от обработки cookie)

Отозвать своё согласие (отказаться от обработки) Вы можете путём отключения категорий обработки Ваших персональных данных с помощью настроек отслеживания на сайте или по инструкции, изложенной в Политике использования cookie. В зависимости от типа файлов cookie они могут удаляться автоматически после закрытия браузера на Вашем устройстве. Если автоматическое удаление не предусмотрено, то обработка прекращается после отзыва Вашего согласия.

8.7.4. Отзыв согласия на обработку персональных данных, для целей, не связанных с использованием информационных ресурсов.

Отозвать своё согласие Вы можете через направление нам обращения способом, указанным в разделе "Контакты".

8.8. Право на обращение в надзорный орган

У вас есть право подать жалобу в компетентный надзорный орган вашей страны, если у вас возникают сомнения относительно того, как мы обрабатываем ваши данные, обеспечиваем защиту и соблюдаем ваши права.

- Если вы являетесь гражданином Российской Федерации или находитесь на территории РФ, контактные данные надзорного органа можно найти на сайте Роскомнадзора.

- Если вы являетесь гражданином Европейского Союза или находитесь на территории ЕС, контактные данные надзорного органа доступны на сайте Европейского совета по защите данных.

- Если вы являетесь гражданином государства, не являющегося членом Европейского Союза, или находитесь на территории такого государства, контактные данные соответствующего надзорного органа можно получить на официальном сайте уполномоченной организации этой страны.

8.9. Запрос дополнительных данных для идентификации

Если предоставляемых вами сведений окажется недостаточно для реализации ваших прав, мы можем попросить вас предоставить дополнительные данные для точного подтверждения вашей личности. Мы стремимся запрашивать минимальный объем необходимой информации. Если вы не предоставите нам дополнительные данные, мы не сможем исполнить ваше требование. Если вы считаете, что наши запросы нарушают ваши права, вы вправе подать жалобу в соответствующий надзорный орган.

8.10. Условия предоставления информации по вашим правам

Информация, связанная с выполнением ваших прав, предоставляется бесплатно. Однако, если ваш запрос будет явно необоснован или чрезмерен, особенно если он носит повторяющийся характер, мы имеем право отказать в ответе или взимать плату за предоставление запрашиваемых данных.

8.11. Способы реализации ваших прав

Для выполнения своих прав вы можете обратиться напрямую к лицу, ответственному за защиту данных, воспользовавшись контактными данными, указанными в разделе «Контакты».

8.12. Ограничения на реализацию ваших прав

В ряде случаев наше обязательство по выполнению ваших прав может быть ограничено действующим законодательством. Такие ограничения могут возникать, если обработка ваших персональных данных осуществляется:

1. В интересах национальной безопасности;

2. Для защиты правопорядка;

3. В целях общественной безопасности;

4. При проведении проверок, расследований, установлении личности или судебном преследовании за уголовные преступления, включая защиту и предотвращение угроз общественной безопасности;

5. Для иных значимых государственных интересов, таких как защита экономических или финансовых интересов, вопросов здравоохранения и социального обеспечения;

6. Для обеспечения независимости судебной системы и правосудия;

7. Для предотвращения, обнаружения и расследования нарушений профессиональной этики;

8. Для выполнения функций надзора, контроля или регулирования, связанных с официальными полномочиями;

9. Для защиты ваших прав и свобод, а также прав и свобод других лиц;

10. Для реализации права подачи гражданских исков и исполнения судебных решений.

Кроме того, реализация некоторых прав возможна лишь при соблюдении определенных условий:

Исключения для права на удаление:

1. Свобода выражения мнения и информации;

2. Выполнение юридических обязательств, предусмотренных законом или выполнение задач в общественных интересах либо осуществление официальных полномочий;

3. Интересы общественного здоровья;

4. Архивирование в общественных интересах, научные исследования, исторические или статистические цели;

5. Судебные разбирательства.

Исключения для права на ограничение (блокировку) обработки:

1. С вашего согласия для установления, исполнения или защиты правовых требований;

2. Защита прав другого физического или юридического лица;

3. Значимые общественные интересы государства.

Если мы не сможем удовлетворить ваш запрос, вам будет предоставлен обоснованный отказ.

9. Cookie

Для реализации целей, обозначенных в пункте 5.2. Политики, мы применяем технологии cookie и автоматического сбора данных.

Файл cookie представляет собой небольшой текстовый файл, который сохраняется на вашем устройстве (таком как компьютер, планшет или смартфон).

Автоматически собранные данные записываются в лог-файлы, используемые нашими веб-серверами и системами безопасности.

Эта информация обрабатывается исключительно для обеспечения безопасного функционирования нашего сайта и повышения его производительности.

Мы не используем эти данные для определения вашей личности, не совмещаем их с другой информацией, не передаем третьим лицам и не создаем персональные профили пользователей.

Подробнее о том, как мы используем эти технологии, вы можете узнать в нашей Политике использования файлов cookie.

10. Информация о гарантиях передачи персональных данных в третьи страны

При работе с контрагентами из стран, где уровень защиты персональных данных не соответствует установленным стандартам, мы применяем стандартные договорные положения, одобренные Европейской Комиссией, Роскомнадзором и требованиями национального законодательства. Для обеспечения безопасности ваших персональных данных приняты меры, соответствующие передовым практикам в области информационной безопасности и конфиденциальности. Мы также предпринимаем необходимые шаги для защиты вашей информации.

11. Безопасность данных

Персональные данные, которые мы собираем и храним, рассматриваются как конфиденциальная информация. Мы защищаем их от утраты, модификации или несанкционированного доступа, используя технические решения и организационные мероприятия.

12. Изменение Политики

Мы сохраняем за собой возможность изменять данную Политику. О любых изменениях в Политике мы будем информировать вас посредством нашего сайта при вашем следующем визите

13. Контакты

Чтобы подать запрос, касающийся защиты персональных данных или применения нашими рекомендательными технологиями, вы можете связаться непосредственно с уполномоченным лицом по защите данных по электронному адресу: inf2@bashinform.ru