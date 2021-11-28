Новости Башкортостана и Уфы
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Спорт

Спорт
Сегодня, 16:34
Уфимский «Толпар» одержал победу над «Омскими Ястребами»
Спорт
Сегодня, 16:25
ХК «Салават Юлаев» проиграл хабаровскому «Амуру»
Спорт
Вчера, 23:26
Командный чемпионат Европы по дзюдо, который прошел в Уфе, выиграла сборная Грузии
Спорт
Вчера, 19:14
У Башкортостана мощный ресурс по реализации стратегии развития физкультуры и спорта - Олег Матыцин
Спорт
Вчера, 12:28
Башкирия претендует на проведение форума «Россия — спортивная держава»
Спорт
Вчера, 12:00
Нефтекамский «Торос» вновь уступил «Ладе»
Спорт
Вчера, 09:37
В Уфе на базе Центра шорт-трека имени Семёна Елистратова предложили открыть секцию кёрлинга
Спорт
Вчера, 08:18
Нападающий уфимского «Толпара» вызван в юниорскую сборную России
Спорт
26 Ноября , 14:05
Смешанный командный чемпионат Европы по дзюдо в Уфе пройдёт практически без зрителей
Спорт
26 Ноября , 10:08
Студенческая сборная Башкирии по хоккею завоевала «бронзу» в Кубке ПФО
Спорт
25 Ноября , 21:33
«Салават Юлаев» в день 60-летия клуба уступил «Витязю»
Спорт
25 Ноября , 15:38
В Уфу приехали первые участники командного чемпионата Европы смешанных команд по дзюдо
Спорт
25 Ноября , 14:59
Три игрока нефтекамского «Тороса» сыграют на Всемирной зимней Универсиаде
Спорт
25 Ноября , 09:03
Впервые спортсмены из Башкирии выполнили норматив КМС в дисциплине «Аэротруба – вертикальные двойки»
Спорт
24 Ноября , 16:54
На матч против «Витязя» ХК «Салават Юлаев» выйдет в специальной ретро-форме
Спорт
24 Ноября , 13:15
Застройщик прояснил ситуацию вокруг возможного сноса здания ШВСМ в Уфе
Спорт
23 Ноября , 21:15
ХК «Салават Юлаев» в преддверии юбилея уступил «Торпедо»
Спорт
23 Ноября , 15:59
Два хоккеиста «Салавата Юлаева» вошли в расширенный состав молодёжной сборной России
Спорт
23 Ноября , 10:05
«Торос» в выездной серии заработал 7 из 8 возможных очков
Спорт
22 Ноября , 16:57
Трёх игроков ХК «Салават Юлаев» выбрали болельщики для участия в Неделе звезд хоккея-2022
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