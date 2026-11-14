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Спорт

В Москве официально объявили о том, что Уфа примет Кубок ШОС

Спорт
Спорт
Капитан «Салавата Юлаева» Панин перенёс операцию после травмы
Репортаж
Спорт
В Уфе стартовал юбилейный сезон Ночной волейбольной лиги
Спорт
Баскетболисты «Динамо» прервали победную серию ЦСКА-2
Спорт
Главный тренер уфимского клуба извинился перед болельщиками
Спорт
В Башкирии пройдет всероссийский турнир по курэш памяти Артура Ахметханова
Спорт
«Салават Юлаев» третий раз в сезоне уступил «Ак Барсу»
Спорт
Глава Башкирии поздравил Полину Дмитриеву с золотом юношеской Олимпиады
Спорт
«Салават Юлаев» проведет матч-реванш против «Ак Барса» в Уфе
Общество
Сохраняя традиции: в Башкирии возродили «советское» спортобщество «Урожай»
Спорт
Когда в Уфе появятся Центр бокса и академия большого тенниса
Спорт
Глава Башкирии рекомендовал популяризировать занятия спортом
Спорт
В Зауралье чествовали активных представителей «серебряного возраста»
Спорт
Ветераны СВО представят Башкирию на Кубке защитников Отечества
Эксклюзив
Спорт
Башкирская гимнастка стала олимпийской чемпионкой среди юниоров
Спорт
«Салават Юлаев» в серии буллитов уступил «Нефтехимику»
Спорт
Александр Жаровский проводит 100-й матч в КХЛ
Спорт
«Салават Юлаев» поборется за очки на выезде с «Нефтехимиком»
Спорт
В Уфе определили команды для участия в Кубке России по лапте
Спорт
Башкирские бадминтонисты стали победителями турнира в Индии
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