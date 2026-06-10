Поддержка для семей: какие выплаты положены родителям в Башкирии

Рождение ребенка — это и большая радость, и серьезные расходы. Чтобы поддержать семьи на этом важном этапе, государство предлагает различные пособия и льготы. Разбираемся вместе, какая помощь доступна родителям в Башкортостане, как ее оформить максимально просто и быстро и какие есть нововведения в системе поддержки в этом году.