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В Уфе изменят стоимость покупки жилья по договору соцнайма
11:21|Экономика
Большая трагедия: трое детей погибли во время пожара в Башкирии
11:00|Происшествия
В Башкирии УК могут лишить лицензий за неготовность к отопительному сезону
10:47|Общество
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Поддержка для семей: какие выплаты положены родителям в Башкирии
Рождение ребенка — это и большая радость, и серьезные расходы. Чтобы поддержать семьи на этом важном этапе, государство предлагает различные пособия и льготы. Разбираемся вместе, какая помощь доступна родителям в Башкортостане, как ее оформить максимально просто и быстро и какие есть нововведения в системе поддержки в этом году.
10:11|Общество
В Уфе демчане убрали берега Кустаревского озера
18:52|Общество
В райцентре Башкирии отремонтировали пешеходные дорожки
18:22|Экономика
В Башкирии отремонтируют дорогу Чекмагуш - Дюртюли
17:46|Экономика
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«Роснефть», УГНТУ и Университет Цинхуа будут готовить кадры для нефтегазовой отрасли
05 Июня|Экономика
АВТОВАЗ и Билайн договорились о сотрудничестве в сфере цифровизации и автоматизации
05 Июня|Экономика
В рамках ПМЭФ Т-Банк и Правительство Башкортостана подписали соглашение о развитии сотрудничества
05 Июня|Экономика
Билайн займется цифровой трансформацией Республики Башкортостан
05 Июня|Экономика
В Уфе прошло совещание по интеграции ресурсов корпорации и регионов в промышленную медицину
05 Июня|Экономика
Год единства и семьи
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Купил квартиру, а через год потерял: топ-4 «красных флага» при покупке вторички
На рынке недвижимости Уфы оживление в сторону вторички, но юристы фиксируют: в половине сделок есть хотя бы одна скрытая проблема. Эксперт «Самолёт Плюс» разбирает кейсы из практики и рассказывает, как купить жилье на вторичном рынке и не потерять ее.
03 Июня|Детально
ГК «Гранель» запускает сервис для брокеров и открывает доступ к столичной недвижимости
22 Мая|Детально
Из пацанки в леди: как в Башкирии помогают оступившимся девочкам
Эксклюзив
22 Мая|Детально
Раскаяния экс-террориста из Уфы: «На семье теперь клеймо позора»
Эксклюзив
15 Мая|Детально
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Башкирия доказала: крупные бизнес-проекты строятся на доверии – эксперт
Когда бизнес говорит, что власть стала ближе — это так и есть, заявила «Башинформу» председатель Общественной палаты Энже Ахмадуллина, комментируя 3 место республики в Национальном рейтинге состояния инвестклимата в регионах.
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Алексей Мухин назвал причину успеха Башкирии в рейтинге инвестклимата АСИ
06 Июня|Аналитика
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04 Июня|Аналитика
От традиций к инновациям: какие сюрпризы Башкирия приготовила для ПМЭФ-2026
19 Мая|Аналитика
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Все меры приняты: Башкирия готова дать отпор огненной стихии
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Недвижимый вопрос: какие вызовы стоят перед строительной отраслью Башкирии?
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По всей Башкирии сажают деревья. Как принять участие в акции?
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Что нужно знать о «Поездах здоровья» в Башкирии. 6 главных вопросов
17 Апреля|Лонгриды
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30-летие уфимского Ансамбля песни и танца «Мирас»
02.02.2022
Визит Главы Башкортостана Радия Хабирова в информационное агентство «Башинформ»
21.01.2022
Уфа праздничная: в каком обличье столица встречает Старый Новый год
13.01.2022
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