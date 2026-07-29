Как жителям Башкирии попасть в отряд по борьбе
с беспилотниками
Отвечаем на пять главных вопросов про набор
в БАРС
1.
Что это за отряд?
В республике идет набор в подразделение «БАРС», которое защищает гражданские объекты и предприятия республики от беспилотников. Особенность этого контракта в том, что мужчина совмещает основную гражданскую работу с тренировками и ежегодными военными сборами. Такие резервисты в России действуют с 2015 года, но особо востребованы они стали с началом СВО.
2.
Какие требования к кандидатам?
Войти в резерв могут мужчины, с образованием не менее 9 классов, пребывающие в запасе и подходящие под ряд критериев.

• Во-первых, максимальный возраст для прапорщиков, сержантов и солдат –  до 52 лет. Для младших офицеров – до 57 лет. Для старших офицеров – до 62 лет.

• Во-вторых, быть годным к военной службе по состоянию здоровья (категории А, Б или В).

• В-третьих, необходимо будет пройти отбор у психолога.

• В-четвертых, в БАРС не возьмут отбывающих наказание в тюрьме, получивших административное наказание за употребление наркотиков или психотропных веществ; граждан, в отношении которых вынесен обвинительный приговор, ведется дознание, предварительное следствие или уголовное дело передано в суд.

В идеале, резервистами могут стать запасники, работники предприятий, дружинники, члены общественных организаций, экс-сотрудники силовых структур.
3.
Какие положены льготы и выплаты?
• Единовременная выплата при заключении нового контракта от 2967 до 10974 рубля (зависит от звания).

• Ежемесячные выплаты от 2967 до 7316 рублей (зависит от звания).

• Довольствие в период проведения специальных сборов – от 24720 до 60967 рублей (зависит от звания) + 2 тысячи рублей за каждый день пребывания. Также сохраняется заработная плата по основному месту работы. У ряда компаний ТЭК есть дополнительные меры поддержки своих сотрудников, подписавших контракт, в том числе выплата 75 тысяч рублей за каждый сбитый дрон.

• Большой пакет социальных льгот, среди которых страхование жизни, бесплатные лекарства, внеочередное направление детей с 1,5 лет в детские сады, бесплатное посещение кружков и организаций дополнительного образования, перевод детей в детский сад ближе к дому, освобождение от платы за детский садик и др.

• Записавшиеся в мобилизационный людской резерв не подлежат мобилизации.
4.
Куда обращаться?
Процесс состоит из нескольких этапов.

1. Нужно обратиться в отдел военного комиссариата по месту своего постоянного воинского учёта.

2. Подать документы (см. п. 5).

3. Пройти медкомиссию.

4. Пройти аттестацию в воинской части, к которой прикреплен резервист.

5. Подписать контракт на 3 или 5 лет.
5.
Какие нужны документы?
Кандидатам необходимо иметь с собой:

• копию паспорта, военного билета, свидетельства о рождении, свидетельства о браке и рождении детей (при наличии), документов об образовании и трудовой книжки;

• фотографию анфас 9х12 см (на обороте необходимо написать фамилию, имя, отчество и дату фотографирования);

• автобиографию в двух экземплярах, одна из которых написана собственноручно;

• служебную характеристику с последнего места работы (учебы, службы);

• заполненную анкету (бланк дадут в военном комиссариате).

Текст: Станислав Шахов.

Дизайн: Валерия Любина.

29.07.2026 г.