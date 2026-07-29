Войти в резерв могут мужчины, с образованием не менее 9 классов, пребывающие в запасе и подходящие под ряд критериев.



• Во-первых, максимальный возраст для прапорщиков, сержантов и солдат – до 52 лет. Для младших офицеров – до 57 лет. Для старших офицеров – до 62 лет.



• Во-вторых, быть годным к военной службе по состоянию здоровья (категории А, Б или В).



• В-третьих, необходимо будет пройти отбор у психолога.



• В-четвертых, в БАРС не возьмут отбывающих наказание в тюрьме, получивших административное наказание за употребление наркотиков или психотропных веществ; граждан, в отношении которых вынесен обвинительный приговор, ведется дознание, предварительное следствие или уголовное дело передано в суд.



В идеале, резервистами могут стать запасники, работники предприятий, дружинники, члены общественных организаций, экс-сотрудники силовых структур.