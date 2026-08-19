Мастерицы из Оренбурга подарили актрисе Ирине Горбачевой необычный платок

Популярной российской актрисе театра и кино Ирине Горбачевой вручили эксклюзивный пуховый платок, созданный на фабрике оренбургских пуховых платков. Подарок ей вручили после спектакля «Почему я?» в Санкт-Петербурге.
Как передает «Оренбург Медиа», на изделии вышиты портрет артистки, ее имя и название постановки. По словам представителей фабрики, платок стал символом восхищения талантом и честностью актрисы, а также вещью «с личной историей и душой».
Ранее заслуженного артиста Башкирии ограбили обезьяны.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.