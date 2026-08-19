Мастерицы из Оренбурга подарили актрисе Ирине Горбачевой необычный платок

Популярной российской актрисе театра и кино Ирине Горбачевой вручили эксклюзивный пуховый платок, созданный на фабрике оренбургских пуховых платков. Подарок ей вручили после спектакля «Почему я?» в Санкт-Петербурге.

Как передает «Оренбург Медиа», на изделии вышиты портрет артистки, ее имя и название постановки. По словам представителей фабрики, платок стал символом восхищения талантом и честностью актрисы, а также вещью «с личной историей и душой».

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