Заслуженного артиста Башкирии ограбили обезьяны

Популярный актер, заслуженный артист Башкортостана Рамзиль Сальманов с семьей отдыхал в Таиланде. Однако беспардонные обезьяны едва не испортили артисту отпуск.
— На третий день пребывания мы решили самостоятельно съездить на Обезьянью гору, — рассказал «Башинформу» Рамзиль Сальманов. — Нас было пятеро: четыре взрослых и ребенок. Пока мы доехали до горы на такси, ребенок уснул, мы положили его в коляску и начали подниматься. А в нишу под коляской положили сумку с подгузником, запасной одеждой, водой и питанием для него. Вторая сумка была с игрушками. Почти сразу же на тропинке появились обезьяны, которые то чесались, то ловили блох друг у друга, то просто сидели, то гордо проходили как хозяева местности.
Но вдруг, как только мы остановились для передышки, одна обезьяна быстро подскочила, забрала из коляски сумку и убежала недалеко в сторонку. Пока мы спохватились, вторая обезьяна забрала вторую сумку, залезла по столбу и села на кабель электропередачи. При попытке подойти и забрать, они страшно огрызались и скалились. Так что нам, незваным гостям этой местности, пришлось тихо наблюдать, как обезьяны рвали памперс, съели детское пюре, испортили вещи. Только потом, как обезьяна отошла, мы смогли забрать то, что осталось. Благо та, которая убежала наверх, тоже сидела на линиях электричества рядом, и уронила сумку, уже порванную. Дальше подниматься на гору желание у всех пропало. Но мы все же прошли около километра, потом решили вернуться. Так как чем выше, тем обезьян становилось больше. Потом подумали: хорошо, что в этих сумках не оказалось документов и денег! Испортили бы отпуск. А так отделались легким испугом.
Нашли пляж Клеопатры
Актриса Молодежного театра Дания Губайдуллина открыла для себя необычное место на побережье Турции. Удивительно, что оно оказалось связано с недавним спектаклем, в котором играла Дания.
— Мы — люди творческие, и в театре всегда есть место таинственному и мистическому. В прошлом сезоне мы выпускали спектакль «Антоний. Клеопатра» по Шекспиру — это невероятно загадочная, волшебная история. И тут я отправилась отдыхать в Турцию, в Аланию. Просто захотелось в ту сторону, без особого плана. Каково же было моё удивление, когда я узнала, что в Алании есть пляж Клеопатры! Местные жители рассказали мне историю: когда Клеопатра приплыла сюда, ей понравилось это место, и Марк Антоний подарил ей эту землю. Но царице не понравился песок — сероватый, каменистый. И тогда Антоний приказал привезти жёлтый, красивый песок с берегов Нила.
И вот реально — этот берег единственный в Алании, где песок жёлтый, почти как на Мальдивах! Я думала, это просто красивая легенда. Но потом общалась с местными жителями, и они рассказали, что учёные провели экспертизу: сравнили песок из Алании и песок с берегов Нила. Они идентичны! То есть это действительно тот самый песок. Как интересно — мы участвуем в спектакле о Клеопатре, и вдруг я попадаю в место, с которым связана её реальная история. Это какое-то театральное таинство, мистическое совпадение. Для меня это было нереально! – поделилась актриса.
Оценили самый большой орган России
Актриса русской труппы Молодежного театра Эвелина Завричко обожает активно путешествовать, открывать для себя новые горизонты и не очень любит возвращаться туда, где уже когда-то была. Однако у нее есть волшебные места, куда она все-таки возвращается.
— Для меня это Калининград! — призналась актриса. — Сам город может показаться не очень уютным и дорогим, но если знать историю и заранее подготовить маршрут, то это будет незабываемый отпуск. Там сохранилось много исторических достопримечательностей, начиная с XIII века, к которым можно прикоснуться ладошкой. Если не нравится слушать сказки про рыцарей, можно посетить большое количество музеев на любой вкус: огромный комплекс Музея Мирового океана, Музей изобразительных искусств. Ещё я бы обратила внимание на маленькие уютные краеведческие музеи — зачастую там бывает интереснее всего! В Кафедральном соборе каждый день проходят органные концерты. Мы с восторгом оценили самый большой и красивый орган России.
Когда мы уже насмотрелись и нагулялись по центру, отправились на разведку по области. Ездили в Советск, Неман, Черняховск, Гурьевск, Гвардейск. Это маленькие и милые города! Успели пожить и у моря в Зеленоградске. Случился спортивный отпуск: мы пробовали себя в серфинге, когда были волны, ездили на велосипедах до соседних курортов (там длинные велодорожки с самыми чудесными пейзажами, все с наслаждением катаются) и гуляли по 30 тысяч шагов в день.
Посещали и Светлогорск, и Пионерский, и Куршскую косу. Погода была очень переменчивой — по прогнозам все дни дожди. Мы запаслись дождевиками, но почти не использовали их. Как нам сказали: «Не нравится погода в Калининграде — подожди полчаса». Это правда! Был и шторм, и жара. Даже в дождь было безумно красиво и залипательно смотреть на море.
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