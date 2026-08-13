Заслуженного артиста Башкирии ограбили обезьяны

Популярный актер, заслуженный артист Башкортостана Рамзиль Сальманов с семьей отдыхал в Таиланде. Однако беспардонные обезьяны едва не испортили артисту отпуск.

— На третий день пребывания мы решили самостоятельно съездить на Обезьянью гору, — рассказал «Башинформу» Рамзиль Сальманов. — Нас было пятеро: четыре взрослых и ребенок. Пока мы доехали до горы на такси, ребенок уснул, мы положили его в коляску и начали подниматься. А в нишу под коляской положили сумку с подгузником, запасной одеждой, водой и питанием для него. Вторая сумка была с игрушками. Почти сразу же на тропинке появились обезьяны, которые то чесались, то ловили блох друг у друга, то просто сидели, то гордо проходили как хозяева местности.

Но вдруг, как только мы остановились для передышки, одна обезьяна быстро подскочила, забрала из коляски сумку и убежала недалеко в сторонку. Пока мы спохватились, вторая обезьяна забрала вторую сумку, залезла по столбу и села на кабель электропередачи. При попытке подойти и забрать, они страшно огрызались и скалились. Так что нам, незваным гостям этой местности, пришлось тихо наблюдать, как обезьяны рвали памперс, съели детское пюре, испортили вещи. Только потом, как обезьяна отошла, мы смогли забрать то, что осталось. Благо та, которая убежала наверх, тоже сидела на линиях электричества рядом, и уронила сумку, уже порванную. Дальше подниматься на гору желание у всех пропало. Но мы все же прошли около километра, потом решили вернуться. Так как чем выше, тем обезьян становилось больше. Потом подумали: хорошо, что в этих сумках не оказалось документов и денег! Испортили бы отпуск. А так отделались легким испугом.