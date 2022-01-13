Новости Башкортостана и Уфы
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Новости

Экономика
Сегодня, 15:14
Россияне в течение 14 дней могут вернуть средства за любые сервисы кредита
Происшествия
Сегодня, 15:10
Бывшим полицейским не стали менять приговор по делу об изнасиловании экс-дознавательницы
Культура
Сегодня, 14:27
В Уфе в День российской печати наградили журналистов
Политика
Сегодня, 14:12
Мы должны беспрестанно благодарить врачей - Радий Хабиров
Происшествия
Сегодня, 14:10
Вооруженный мужчина силой удерживал жительницу Башкирии и ее несовершеннолетнего ребенка в квартире
Общество
Сегодня, 13:59
В Башкирии детям до трех лет дают по 6 тысяч рублей на частные детские сады
Политика
Сегодня, 13:41
Люди постепенно меняют стереотипы отношений с медучреждением - Хабиров
Политика
Сегодня, 13:22
Пандемия дала медицине шанс для развития - Радий Хабиров
Общество
Сегодня, 13:10
В Башкирии издали уникальный ежегодник памятных дат в регионе
Политика
Сегодня, 12:42
Радий Хабиров попросил у Деда Мороза помощи в изменении отношения людей к своему здоровью
Политика
Сегодня, 11:45
Парламент Башкирии предложил пускать людей в больницы без QR-кодов
Общество
Сегодня, 11:26
Глава СКР по Башкирии о преступлениях против детей: «Они не могут попросить о помощи, противостоять»
Экономика
Сегодня, 11:25
С января справочные данные в реестре недвижимости Башкирии доступны бесплатно
Происшествия
Сегодня, 11:12
Полиция ищет подозреваемого в смертельном избиении жителя Башкирии
Экономика
Сегодня, 10:41
Башкирия досрочно погасила банковские кредиты на 4 млрд рублей
Происшествия
Сегодня, 10:24
В Башкирии возбуждено уголовное дело по факту гибели 11-месячного малыша при пожаре в жилом доме
Экономика
Сегодня, 10:15
В России стартует Гайдаровский форум
Общество
Сегодня, 10:09
Коронавирус в Башкирии: Умерших меньше, госпитализированных – больше; подготовка к новой волне
Экономика
Сегодня, 08:26
На индексацию пенсий в 2022 году выше инфляции правительство России направит 550 млрд рублей
Общество
Сегодня, 08:06
В Нефтекамске восстановили водоснабжение, прерванное из-за прорыва трубопровода
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