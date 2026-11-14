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Происшествия

В Уфе наказали водителя, устроившего опасный дрифт

Происшествия
Происшествия
В Башкирии задержали наркосбытчиков
Происшествия
В Башкирии ревнивец поджег дом экс-возлюбленной
Происшествия
На трассе в Башкирии большегруз насмерть переехал подростка
Происшествия
Житель Башкирии отдал крупную сумму «продавцу» автомобиля
Происшествия
В Башкирии во встречном ДТП с «ГАЗ-3302» погибли пассажиры «Лады Гранты»
Происшествия
В Башкирии на двух трассах продлили ограничения, на одной – сняли
Происшествия
В Уфе у должностных лиц УУНиТ обыскали жилье и забрали автомобиль
Происшествия
В Башкирии мать младенца отправили в колонию за наркотики
Происшествия
Уфимку отправили в колонию за очередное нападение на экс-сожителя
Политика
Мошенники создали дипфейк с премьер-министром Башкирии о мобилизации
Происшествия
В Башкирии остановили бензовоз, который сползал по трассе с тоннами топлива
Происшествия
Курьезный угон в Башкирии: ключи подошли, но машина оказалась чужой
Происшествия
В Уфе гимназия заплатила за увечья школьника, полученные во время драки
Происшествия
В Уфе должностных лиц УУНиТ заключили под стражу
Происшествия
Арест «Лексуса» заставил уфимского лихача погасить крупный долг
Происшествия
В суде Уфы рассмотрят дело по факту стрельбы из револьвера
Происшествия
Смертельное ДТП: в Башкирии водитель Chery Tiggo врезался в стоящую ГАЗель
Происшествия
В Башкирии ищут пропавшего 13-летнего мальчика
Происшествия
Жителя Башкирии осудили за госизмену и совершение диверсии
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