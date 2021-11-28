Новости Башкортостана и Уфы
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Происшествия

Происшествия
Сегодня, 20:51
В Башкирии при пожаре в доме найден мертвый мужчина, второй выжил со страшными ожогами тела
Происшествия
Сегодня, 17:17
Адвокат уфимца Владимира Санкина, забившего педофила насмерть, подал кассационную жалобу на приговор
Происшествия
Сегодня, 13:15
В Башкирии погиб в ДТП 20-летний водитель
Происшествия
Сегодня, 12:21
Житель Башкирии поверил лже-брокерам и потерял более 2,5 млн рублей
Происшествия
Сегодня, 11:33
Трубы от бабушки: в Башкирии задержаны подозреваемые в серии краж из гаражей
Происшествия
Сегодня, 10:47
Ночью в Уфе столкнулись Land Rover и Renault, есть пострадавшие
Происшествия
Сегодня, 08:49
При тушении пожара в Стерлитамаке обнаружили труп
Происшествия
Вчера, 15:09
В Башкирии за организацию азартных игр осудят 15 членов ОПГ
Происшествия
Вчера, 12:15
В Башкирии молодая водитель «Рено» устроила аварию с пассажирским автобусом
Происшествия
Вчера, 11:17
В Башкирии после пожара в жилом доме обнаружили труп
Происшествия
26 Ноября , 22:36
В Уфе годовалую девочку спасали из «оков» кресла-горшка
Происшествия
26 Ноября , 21:06
В Давлекановском районе Башкирии ДТП на трассе унесло жизнь 50-летней пассажирки
Происшествия
26 Ноября , 20:35
В огне пожара в Белорецком районе Башкирии сгорел 44-летний мужчина
Происшествия
26 Ноября , 16:59
В Башкирии дорожные инспекторы задержали подозреваемых в серии краж из гаражей
Происшествия
26 Ноября , 16:33
В Башкирии полицейские изъяли у бутлегера более 700 литров суррогата
Происшествия
26 Ноября , 15:53
В Уфе водитель КамАЗА пойдёт под суд за сбитого школьника
Происшествия
26 Ноября , 10:58
Уроженец Башкирии вырезал жертве глаза и оставил умирать
Происшествия
25 Ноября , 15:45
В Уфе полицейский на работе получил телесные повреждения
Происшествия
25 Ноября , 12:27
В Башкирии снизилась смертность от суррогатного алкоголя
Происшествия
25 Ноября , 12:11
В МВД по Башкирии прокомментировали инцидент с гибелью 82-летней женщины от руки сына
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