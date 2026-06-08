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Технологии

ИИ станет ключевым инструментом развития строительной отрасли Башкирии
По мнению экспертов, использование ИИ в строительстве позволит быстро и качественно влиять на процессы, анализировать, корректировать и оптимизировать решения по всем направлениям: от проектной деятельности до маркетинговых вопросов. К примеру, ГК «Первый трест» уже занялся созданием такой ИИ-экосистемы и считает, что это – принципиально новый подход в построении бизнес-процессов.
08 Июня|Технологии
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Эксклюзив
05 Июня|Технологии
Игра на опережение: зачем Башкирия вступила в «гонку» за ИИ?
02 Июня|Технологии
В Башкирии фермер запустил дрон для мониторинга полей
Эксклюзив
02 Июня|Технологии
Олег Ли: Развитие искусственного интеллекта в Башкирии не будет формальным
29 Мая|Технологии
Еще более 50 сел и деревень Башкирии получат современную связь
25 Мая|Технологии
В Башкирии рассказали, как ИИ влияет на госуправление, бизнес и творчество
25 Мая|Технологии
Глава Башкирии официально представил нового вице-премьера Олега Ли
Эксклюзив
25 Мая|Технологии
Время игнорировать ИИ уже прошло — Шамиль Валеев
22 Мая|Технологии
В Башкирии благодаря ИИ-камерам значительно снизилось число лесных пожаров
22 Мая|Технологии
Башкирия подошла к цифровой трансформации системно — глава аппарата ОП РБ
21 Мая|Технологии
Решения Хабирова о развитии ИИ назвали ответом на глобальные вызовы
21 Мая|Технологии
Цифровая трансформация Башкирии: отрасль ждут новые вызовы и решения
20 Мая|Технологии
Олег Ли: Башкирия должна войти в топ-5 регионов по внедрению ИИ
20 Мая|Технологии
Максим Ульчев рассказал, как искусственный интеллект изменил СМИ Башкирии
19 Мая|Технологии
Радий Хабиров объяснил, почему для внедрения ИИ в бизнес важна господдержка
19 Мая|Технологии
Радий Хабиров рассказал о возможностях использования ИИ
19 Мая|Технологии
Глава Башкирии дал поручения по внедрению ИИ в разные сферы жизни
19 Мая|Технологии
В Башкирии создан Совет по цифровому развитию и внедрению технологий ИИ
19 Мая|Технологии
Главный по ИИ: Радий Хабиров представил нового вице-премьера Башкирии
25 Апреля|Технологии
В Башкирии создали службу по внедрению родных языков в экосистему ИИ
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