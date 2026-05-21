Цифровая трансформация Башкирии: отрасль ждут новые вызовы и решения

Президент России поставил четкую задачу – системно внедрять технологии ИИ в экономику, социальную сферу, госуправление. Они служат технологической основой для выполнения главных целей – поддержки СВО, укрепления экономики, роста благосостояния людей.

19 мая в Уфе руководитель региона Радий Хабиров провел стратегическую сессию по внедрению искусственного интеллекта в Башкортостане.

Глава региона подчеркнул важность системного внедрения технологий искусственного интеллекта в экономику, социальную сферу и госуправление.

– За что я ценю свою управленческую команду – несмотря на решение текущих вопросов, мы всегда находим время для развития. А лидерство предполагает стратегическое мышление и новаторские подходы, – сказал Глава республики. – Искусственный интеллект перестал быть технологией будущего и уже становится необходимым инструментом конкурентоспособности регионов. Либо мы идём в эту сферу и становимся успешными, либо существенно отстанем.

Радий Хабиров объявил о создании Совета по цифровой трансформации и развитию технологий искусственного интеллекта в Башкортостане, а также о назначении авторитетного федерального эксперта Олега Ли заместителем премьер-министра правительства республики, который будет курировать это направление.

– Искусственный интеллект уже работает в Башкортостане. Мы не будем начинать «с нуля», республика имеет хорошую базу. В медицине ИИ применяется в лабораторной диагностике, анализе КТ, МРТ, рентген-снимков и проекте «Цифровой ФАП», который признан одним из лучших в России. В промышленности ИИ используется для контроля скважин и точности производства авиационных деталей, а в сельском хозяйстве – для автоматизации процессов и аналитики, – сказал руководитель региона. – Искусственный интеллект будем внедрять огнём и мечом. Сопротивление изменениям неизбежно, особенно в системе государственного управления. Однако мы намерены действовать жёстко и системно.

Мир сейчас переживает четвёртую промышленную революцию. Если первая подарила миру пар, вторая – электричество, третья – компьютеры и автоматизацию, то движущей силой нынешней становится именно искусственный интеллект. Алгоритмы соединяют воедино роботов, датчики и людей, и в результате мы получаем совершенно новый уровень производительности, какого человечество прежде просто не знало.

В каждой профессии ИИ будет хорошим помощником. Он даст нашим врачам, учителям, управленцам, специалистам возможность сэкономить время, повысить качество работы, а также избавит от бюрократии и рутины, ускорит оказание услуг.

«Нужно сформировать в обществе целостную экосистему доверия к искусственному интеллекту. Люди должны не бояться новых технологий, а понимать их сущность и, главное, прагматичность использования. У людей представления об искусственном интеллекте от Голливуда – как в фильме «Терминатор». До сих пор идут дискуссии «ИИ зло или не зло?». Я предлагаю вообще не заморачиваться на эту тему, а сосредоточиться на том, для чего он нам нужен», – отметил Радий Хабиров.

Искусственный интеллект – это не отдаленное будущее, а реальность, с которой мы уже имеем дело.

Программа «Цифровое месторождение» компании «Башнефть» позволяет видеть процессы глубоко под землей в реальном времени. Нейросети обрабатывают данные со скоростью, недоступной человеку, прогнозируя добычу. Более 8 тысяч скважин уже управляются в этой системе. На УМПО интеллект контролирует качество деталей авиадвигателей. Там, где цена ошибки запредельно высока, машина исключает человеческий фактор.

В сельском хозяйстве можно отметить молочно-товарный комплекс имени Калинина в Стерлитамакском районе – один из самых больших молочных комплексов России. Они применяют современные технологии искусственного интеллекта в контроле кормов. Важно, что разработчиком этой системы выступила наша башкирская IT-компания («АгроИнновации» совместно с «Предиктор»). В одном из самых больших молочных комплексов России – агропредприятии «Урожай» Аургазинского района на 5,6 тыс. голов также внедрен интеллектуальный комплекс контроля расхода корма для крупного рогатого скота. В результате потери корма за год снизились более чем в полтора раза, затраты сократились с 42 млн до 25 млн руб.

«Использование камер технического зрения для отслеживания доступности корма и автоматического уведомления операторов позволяет предотвращать перерасход сырья. А анализ движения животных с помощью камер и моделей машинного обучения помогает быстро выявить больных особей», – отмечает председатель республиканского Союза производителей и переработчиков мяса Виктор Фрейдин.

А в наших лесах система «Лесохранитель» с помощью ИИ автоматически выявляет признаки задымления, что позволяет быстро ликвидировать пожары.

Наши предприятия производят БПЛА, в том числе оснащённые модулями ИИ собственной разработки. Республика уже передала нашим защитникам более 12 тыс. беспилотников. Напомним, Башкирия входит в лидеры рейтинга «дронификации».

В регионе приступают к применению ИИ в системе образования. В целях снижения бюрократической нагрузки на учителя внедряется цифровая платформа с опорой на разработку Московской электронной школы. Напомним, что Глава Башкирии подписал с министром просвещения России Сергеем Кравцовым и мэром Москвы Сергеем Собяниным соглашение о развитии этой системы у нас в республике. В работу цифровой платформы заложены сервисы с использованием технологий ИИ, которые будут помогать учителям и школьникам. Например, ИИ «Ассистент учителя» будет оперативно информировать учителя об изменениях в расписании, а также сигнализировать о необходимости обратить внимание на успеваемость и посещаемость учеников.

Глава Башкортостана поручил министерствам и ведомствам определить конкретные направления внедрения ИИ и представить собственные программы цифровой трансформации.

– Фрагментарные успехи недостаточны. Необходимо сформировать целостную инфраструктуру, экосистему и, по сути, рынок для IT-компаний и разработчиков ИИ-решений, – отметил Радий Хабиров. – Ещё одна задача – сформировать доверие общества к искусственному интеллекту и объяснить его практическую пользу. Для этого планируем провести масштабную информационно-разъяснительную кампанию. Особое внимание уделим школам и подготовке педагогов, расширению программ дополнительного образования, связанных с цифровыми технологиями, в том числе для госслужащих.

Радий Хабиров также подчеркнул, что Башкортостан намерен участвовать в федеральных программах и пилотных проектах, чтобы получить поддержку в рамках инициативы «Искусственный интеллект» нацпроекта «Экономика данных».

– Предлагаю не бояться мечтать и переходить от обсуждения возможностей ИИ к конкретным решениям и действиям. Итогом нашей сессии должен стать запуск большой системной работы по цифровой трансформации Башкортостана, – подчеркнул Глава республики. – В ближайшее время подготовим полноценную дорожную карту внедрения ИИ во все ключевые сферы экономики. Добавим энергии этому направлению.

Вновь назначенный заместитель премьер-министра правительства Башкортостана Олег Ли в своём выступлении обозначил приоритеты, риски, федеральные тренды и механизмы внедрения ИИ в экономику, образование и систему государственного управления республики.

– Мировой рынок искусственного интеллекта развивается беспрецедентными темпами. Технологии становятся доступнее буквально каждый месяц. Очень важно донастроить меры поддержки и действующие в республике преференциальные режимы, уделив особое внимание предприятиям, которые внедряют или только планируют внедрять такие технологии. Проактивно подойдем к вопросу ИИ-трансформации органов власти. Именно система госуправления должна стать одним из главных драйверов развития ИИ в регионе, – подчеркнул Олег Ли. – Мы должны сформировать такой план внедрения, результаты которого не заставят себя долго ждать. Работать будем открыто с привлечением научного, бизнес- и экспертного сообщества.

В исследовании МТС Web Services «Технологические стратегии бизнеса», опубликованном в декабре 2025 года, говорится, что лишь 26% российских компаний, закладывающих в бюджет траты на внедрение ИИ, имеют стратегию его внедрения. Остальные участники рынка либо находятся на стадии отдельных пилотных проектов, либо только планируют системную работу с ИИ.

Показатель зрелости ИИ-стратегий заметно уступает другим направлениям цифрового развития. Стратегии в области облачных технологий есть у 44% компаний, в сфере кибербезопасности – у 42%. Это означает, что ИИ в большинстве организаций пока воспринимается как экспериментальный инструмент.

Доля IT-отрасли в структуре российской экономики за последние шесть лет увеличилась вдвое, а продажи отечественного программного обеспечения и сервисов выросли почти в 4,5 раза.

«Отрасль информационных технологий остается одной из самых быстрорастущих в нашей экономике», – отметил глава российского правительства Михаил Мишустин на XI конференции «Цифровая индустрия промышленной России».

По словам Мишустина, по итогам прошлого года объем продаж российских IT-продуктов и сервисов превысил 5 трлн руб. Премьер подчеркнул, что крупные компании все чаще выбирают отечественные разработки для внедрения на предприятиях.

Он также сообщил, что экспорт российского программного обеспечения с 2022 года увеличился на 15%.

В Башкортостане искусственный интеллект активно применяется в здравоохранении республики. В частности, в регионе действует интеллектуальная система поддержки принятия врачебных решений (СППР), которая помогает специалистам анализировать электронные медкарты пациентов и выявлять риски заболеваний. Этот инструмент позволяет таргетированно показывать врачу изменения в состоянии пациента и потенциальные болезни.

«Благодаря федеральному опыту Главы Башкирии и его последовательной позиции по внедрению передовых технологий республика одной из первых подключилась к федеральной платформе МосМедИИ, к которой подключено почти 400 единиц оборудования в 76 медицинских организациях. Система уже обработала более 380 тыс. исследований, в 40% из них были выявлены различные патологии. Также в республике внедрена система поддержки врачебных решений, проанализировавшая более 4,2 млн цифровых профилей пациентов. Эти решения позволяют быстрее выявлять заболевания, точнее оценивать риски и усиливать профилактическую работу», – рассказал министр здравоохранения Башкортостана Айрат Рахматуллин.

Вице-премьер – министр промышленности, энергетики и инноваций Башкортостана Александр Шельдяев считает, что основное направление в сфере промышленности – повышение производительности, промышленной безопасности и качества продукции.

«Например, Учалинский горно-обогатительный комбинат успешно внедряет систему предотвращения аварий, обеспечивающую безопасность работников шахт, а энергетики республики используют систему контроля счётчиков для снижения коммерческих потерь», – отметил Александр Шельдяев.

Председатель Госкомитета Башкортостана по науке и высшему образованию Светлана Мустафина отметила, что практически все университеты республики участвуют в подготовке кадров по ИИ. А в 2026 году вузы Башкортостана выпустят 1558 специалистов в сфере ИТ и искусственного интеллекта.

Агентство «Башинформ» и другие СМИ Башкирии активно используют искусственный интеллект, заявил руководитель Агентства по печати и СМИ РБ Максим Ульчев по итогам стратсессии по внедрению ИИ в республике. По его словам, ИИ помогает журналистам экономить время и привлекать аудиторию.

«В государственных средствах массовой информации этот процесс идёт уже давно, направление развивается всё активнее. Информагентство «Башинформ», БСТ, газеты и журналы применяют нейросети для генерации идей и сценариев, создания графики и видеороликов, расшифровки аудио и видео, литературной правки текстов и подготовки заголовков. И да, всё это помогает экономить время, что особенно ценно в условиях дефицита кадров. В итоге умные технологии помогают оставаться востребованными у читателей.

Кроме того, наши СМИ включены в план по интеграции родных языков в систему искусственного интеллекта. Печатные и электронные издания готовятся передавать свои материалы в Фонд сохранения и развития башкирского языка для обучения нейросетей. И конечно, с учётом стремительного развития технологий ИИ крайне важно постоянно повышать уровень компетенций сотрудников медиасферы. Журналисты и работники редакций прошли не один мастер-класс по использованию в работе нейросетей. И сейчас совместно с федеральными коллегами мы планируем новые обучающие семинары», – отметил Максим Ульчев.

– Я уверен – то, о чём мы договоримся, обязательно реализуем. Создадим большую программу по развитию технологий искусственного интеллекта. Это будет серьёзный документ с источниками финансирования и последовательными этапами реализации, – резюмировал Глава республики. – Эта стратсессия даст импульс более структурированной и системной работе.

Искусственный интеллект – это про сегодняшний день. Цель, которую Радий Хабиров определил на ближайшие годы – поставить ИИ на службу жителям республики, обеспечить настоящий прорыв во внедрении IT-решений во все сферы нашей жизни. Сделать Башкортостан цифровым сердцем Евразии.