Цифровая трансформация Башкирии: отрасль ждут новые вызовы и решения

Нужно сформировать в обществе целостную экосистему доверия к искусственному интеллекту. Люди должны не бояться новых технологий, а понимать их сущность и, главное, прагматичность использования. У людей представления об искусственном интеллекте от Голливуда – как в фильме «Терминатор». До сих пор идут дискуссии «ИИ зло или не зло?». Я предлагаю сосредоточиться на том, для чего он нам нужен.