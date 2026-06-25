Решение этой проблемы — в кармане каждого жителя республики. «Башинформ» подготовил памятку, как оперативно получать «тревожные» уведомления и всегда быть на связи со службами спасения.
Жители и гости Башкирии могут воспользоваться мобильными приложениями «112 - Экстренная помощь» и «МЧС России». Также полезными будут официальные каналы профильных министерств и ведомств в мессенджере «Макс», который работает даже при ограничениях интернета.
«Достаточно просто „считать“ QR-код — и откроется программа, которая оперативно, буквально в моменте, будет предупреждать, когда мы объявляем об опасности. И вообще будет доступна более широкая информация, которая идёт по линии МЧС», — рекомендовал ранее Глава РБ Радий Хабиров.
Так, через приложение «112 - Экстренная помощь» приходят push-уведомления — мгновенные сообщения о введении режима беспилотной или ракетной опасности, а также об их отмене. Причем сервис в случае чрезвычайной ситуации способен сам передать сотрудникам оперативных служб имя и номер телефона человека (достаточно ввести данные один раз при установке). Еще он автоматически определяет точные координаты местонахождения, если пользователь заблудился. Это помогает диспетчерам быстрее и эффективнее реагировать на вызов. К обращению можно прикрепить материалы с места событий, чтобы специалисты сразу оценили ситуацию. Рекомендуется указать контакты родственников или близких людей для связи.
«Фишкой» приложения «МЧС России» является не только отправка уведомлений об угрозах, но и зашитые туда рекомендации о том, как жителям правильно действовать в случае ЧС. Встроенный сюда цифровой помощник мессенджера «Макс» ответит на интересующие вопросы, а специальный раздел позволит проверить свои знания о безопасности. Как и в «112», здесь можно быстро вызвать помощь с автоматическим определением местоположения.
Оповещение граждан также проводится через традиционные СМС-сообщения. С одной стороны, данный способ кому-то покажется более привычным, однако во многих случаях уведомления через специальные приложения приходят значительно быстрее, информативнее и нагляднее.
Чтобы получить доступ ко всем этим функциям, достаточно найти приложения «112 - Экстренная помощь» и «МЧС России» в официальных магазинах приложений для смартфона — AppStore, GooglePlay или Rustore. Либо можно воспользоваться QR-кодом, который публикуют на официальных ресурсах республики.
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