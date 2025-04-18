Правила применения рекомендательных технологий на сайте www.bashinform.ru

1. Термины и определения

1.1. Рекомендательные технологии — это информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации (далее — рекомендательные технологии).

1.2. Внутренние рекомендательные технологии — это рекомендательные технологии, которые принадлежат владельцу сайта.

1.3. Внешние рекомендательные технологии — это рекомендательные технологии, которые внедрены на сайте, но разработаны и принадлежат третьим лицам (другим владельцам сайтов и (или) страниц сайтов в сети «Интернет», и (или) информационных систем, и (или) программ для электронных вычислительных машин).

2. Описание работы рекомендательных технологий

2.1. При активации администратором внутренних рекомендательных технологий и при взаимодействии с любыми из внутренними рекомендательными технологиями сайт отображает пользователю новостные статьи в зависимости от пола, возраста и географического расположения пользователя.

2.1. При взаимодействии с любыми из внешних рекомендательных технологий сайт отображает рекламные баннеры одной из внешних рекомендательных систем.

3. Перечень внешних рекомендательных технологий

Перечень внешних рекомендательных технологий и Правила применения рекомендательных технологий со ссылками на ресурсы:

3.1. Внешние рекомендательные технологии Adfox — правила применения.

4. Адрес электронной почты для направления юридически значимых сообщений:

АО ИА Башинформ: inf@bashinform.ru