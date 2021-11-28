Новости Башкортостана и Уфы
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Общество

Общество
Сегодня, 21:14
Уфимцы приняли участие в съемках новогодней комедии «Ёлки»
Общество
Сегодня, 19:29
Жителей Башкирии предупреждают о мокром снеге, тумане и гололеде
Общество
Сегодня, 18:57
Конкурс-телешоу «Ремесленник Башкортостана» вышел на финишную прямую
Общество
Сегодня, 18:26
Какие законы вступят в силу в России в декабре
Общество
Сегодня, 16:15
Две машины попали в «снежный плен»: житель Башкирии обратился в экстренные службы за помощью
Общество
Сегодня, 16:09
Администрация Караидельского района призвала жителей не сдавать дополнительные деньги на памятник
Общество
Сегодня, 15:37
Израиль закрывает границы для иностранцев
Общество
Сегодня, 14:24
В Башкирии привиты от коронавируса 68,6 процента населения, подлежащего вакцинации
Общество
Сегодня, 14:13
В Башкирии снизилось число умерших от коронавируса за сутки
Общество
Сегодня, 13:08
Хабиров поздравил с Днем матери и рассказал о семьях, удостоенных медали «Родительская доблесть»
Общество
Сегодня, 12:14
Матери солдат, погибших при исполнении воинского долга: Боль от потери она всегда в сердце
Общество
Сегодня, 10:33
В Башкирии становится больше женщин, родивших после 40 лет
Общество
Сегодня, 09:23
Башкирию ждет очередное потепление
Общество
Сегодня, 08:34
Умер певец и композитор Александр Градский
Общество
Вчера, 23:46
Резиденции проекта «Территория роста. Новый движ» открылись в трёх городах Башкортостана
Общество
Вчера, 22:21
Министр спорта РФ: ЦУР Башкортостана - эффективная модель управления регионом
Общество
Вчера, 20:39
В Башкирии Гострудинспекция проводит проверки в медучреждениях по жалобам медиков о переработке
Общество
Вчера, 18:18
В Уфе на выездном совещании Комитета Госдумы обсудили вопросы развития спорта на территории Башкирии
Общество
Вчера, 17:50
В Уфе проложили первые 5 километров трубопровода коллектора «Затон – Восточный»
Общество
Вчера, 16:09
В Башкортостане в 2022 году благоустроят 200 дворов
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