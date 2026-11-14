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Общество

Практика Башкирии «СВОи рядом» признана лучшей в России

Служба занятости республики вошла в число лучших в стране.

Общество
Общество
В Уфе прощаются с ветераном башкирского телевидения Рафаэлем Арслановым
Общество
Стало известно, где в Башкирии проходят массовые проверки водителей
Общество
На двух трассах Башкирии сняли ограничения
Общество
В Башкирии потеплеет до +9°
Общество
Движение по двум трассам Башкирии ограничили до 7:00 14 ноября
Общество
В Башкирии продлили ограничения движения на двух трассах из-за непогоды
Общество
В Башкирии в семье Гильмановых родился десятый ребёнок
Общество
В Ленинском районе Уфы установили первую новогоднюю ель
Общество
«Дети — расходный материал»: Урал Кильсенбаев о вербовке подростков в сети
Общество
В Башкирии зарегистрировали «королевскую» двойню
Общество
Россию и Башкирию на «Мисс Университет мира-2026» представят уфимки
Общество
Юная героиня Прямой линии Хабирова скоро отметит день рождения
Общество
В Уфе автобус №108 возобновил движение до Ушаково
Общество
Жители Башкирии смогут увидеть звездный дождь
Общество
Стало известно, кто представит Башкирию на «Мисс Студенчество России-2026»
Общество
Ветеран труда из Балтачевского района Башкирии отметила 95-летний юбилей
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В Уфе состоится церковно-общественный форум Епархиальные Табынские чтения
Общество
Компания «Газпром газораспределение Уфа» запустила проект «Незримые правила»
Общество
В Башкирии на трассе Бирск – Тастуба – Сатка сняли ограничения
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