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22:06 (UTC+5), 26 Июля 2026

В Башкирии назвали типичные уловки телефонных аферистов

Жителям Башкирии рассказали, как распознать телефонного мошенника.

Фото: Ксения Калинина | архив ИА «Башинформ»
Галина Бахшиева
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В последнее время участились случаи телефонного мошенничества. Злоумышленники ежедневно используют различные уловки, чтобы выманить у граждан деньги или получить доступ к личным данным. Эксперты напоминают, на какие тревожные сигналы стоит обратить внимание.

Среди главных признаков телефонного мошенничества:

  • требование перевести деньги на «безопасный счёт»;
  • представление сотрудниками силовых структур;
  • звонки от имени работников почты, горгаза или соцработников;
  • запрос кодов из СМС‑сообщений.

«В любом из этих случаев кладите трубку без разговоров!», — отмечается в канале «Город Уфа» в Макс.

Мошенников легко вычислить по их типичным уловкам, поэтому важно не поддаваться на провокации.

Если вы столкнулись с подозрительным звонком, незамедлительно сообщите об этом в полицию. Сохраняйте бдительность — это лучшая защита от телефонных аферистов.

Как ранее сообщил Башинформ, 63-летняя жительница Стерлитамака лишилась 1,1 млн рублей, поверив телефонным мошенникам. Аферисты несколько дней обрабатывали женщину, представляясь сотрудниками Пенсионного фонда, Центробанка, ФСБ и Росфинмониторинга.

По данным МВД по РБ, за январь-июнь 2026 года жители Башкирии отдали мошенникам около 1,4 млрд 400 рублей.

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