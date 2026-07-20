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15:28 (UTC+5), 20 Июля 2026

Жительница Башкирии отдала мошенникам 1,1 млн из-за «перерасчёта пенсии»

Злоумышленники придумали сразу несколько поводов: перерасчёт пенсии, взлом аккаунта на «Госуслугах», финансирование терроризма и даже «экспертиза денег».

Фото: Валерий Шахов | архив ИА Башинформ
Альфия Аглиуллина
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63-летняя жительница Стерлитамака лишилась сбережений, поверив телефонным мошенникам. Как сообщили в пресс-службе  МВД по Башкортостану, аферисты несколько дней обрабатывали женщину, представляясь сотрудниками Пенсионного фонда, Центробанка, ФСБ и Росфинмониторинга.

Злоумышленники придумали сразу несколько поводов: перерасчёт пенсии, взлом аккаунта на «Госуслугах», финансирование терроризма и даже «экспертиза денег». В итоге пенсионерка сняла все накопления и передала свёрток с деньгами курьеру у мусорного контейнера в Уфе. Для «надёжности» использовали кодовое слово «Голубь». После передачи в мессенджере пришла фальшивая квитанция об изъятии денег на экспертизу.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере» (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Преступникам грозит до 10 лет лишения свободы.

Примечательно, что женщина знала о мошеннических схемах из новостей и даже слушала профилактическую беседу полицейских в июне. Однако это не помогло устоять перед уловками аферистов.

В МВД напоминают простые правила как не попасться на уловки мошенников:

— Прервите разговор. Если кто-то по телефону представляется сотрудником госоргана и просит денег — кладите трубку.

— Никаких личных данных по телефону. Коды из СМС, СНИЛС, пароли от «Госуслуг» никому не называйте.

— «Безопасных счетов» не бывает. Это выдумка мошенников — банки не просят переводить деньги на другие счета.

— Перезванивайте сами. Если сомневаетесь, позвоните в ведомство по официальному номеру, а не по тому, что продиктовал незнакомец.

— Госорганы не пишут в мессенджерах. Банки и госструктуры не общаются с гражданами по финансовым вопросам в WhatsApp или Telegram.

Если вы уже перевели деньги мошенникам — немедленно обратитесь в банк и полицию!

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