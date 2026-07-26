В Башкирии отметили годовщину музея «Шульган-Таш»

Праздник, приуроченный к годовщине открытия музея, собрал гостей со всей республики и за её пределами. В Шульган-Таш приехали гости из Москвы, Екатеринбурга, Челябинска, Оренбурга, Сургута.
Отдельной страницей фестиваля стала ярмарка ремесленников. В этом году в ней участвовали мастера из Бурзянского и Абзелиловского районов, городов Учалы, Уфы, Стерлитамака и Магнитогорска. Ремесленники представили изделия из кожи, дерева и камня, украшения ручной работы, нагрудники, традиционные головные уборы, одежду с вышивкой и национальными орнаментами, кнуты по старинным технологиям, а также мыло, игрушки и травяные чаи. По словам самих мастеров, «ШульганFest» стал для них важной площадкой.
«Фестиваль одинаково важен и для туристов, которые приобщаются к культуре и истории родной республики, и для нас — мастеров и предпринимателей, у которых появляется возможность показать себя и свои товары», — делились ремесленники впечатлениями.
Также особый интерес участников вызвала спортивная программа мероприятия. За Кубок Шульган-Таша в стрельбе из традиционного лука и за Кубок Урал-батыра по борьбе куреш соревновались команды из 13 районов и 3 городов республики. Абсолютным победителем турнира по стрельбе из лука стал Ильфат Мурзагалин из Баймака. В куреш сильнейшими признаны Арслан Султанбаев (Зианчуринский район), Динар Латыпов и Эдуард Ишмурзин (Дуванский район), Азамат Субхангулов (Стерлибашевский район). В общей сложности суперфиналы соревнований собрали более 500 зрителей.
Праздник завершился концертом с участием башкирских артистов: Расуля Карабулатова, Загира Исянчурина, Наркас Сиражетдиновой, Нажиба Юлдашбаева, Азата Зиганшина, группы «Дервиш-Хан» и DJ Хана. Амфитеатр, вмещающий две тысячи человек, был переполнен зрителями.
Как отметил директор музея-заповедника «Пещера Шульган-Таш» Фавзил Маликов, несмотря на сложное время, география фестиваля продолжает расширяться.
«Этнофестиваль стал одним из узнаваемых культурных событий в сфере туризма. Летний ШульганFest приурочен к открытию нашего музея — 9 июля. Но день в день провести не получается, поэтому каждый год праздник проходит в разные дни июля. Наши гости это знают и заранее справляются, когда смогут приехать, чтобы застать и фестиваль, и успеть посетить пещеру, а может, и сплавиться по Белой. Благодаря спортивным турнирам музей стал объединяющей площадкой для батыров-курешистов и лучников. Мы рады, что сегодня наш комплекс — это не просто экспозиция, а многофункциональное пространство, которое продвигает историю, культуру и даже спорт республики. Отрадно, что ремесленники теперь сами выходят с нами на связь и стараются не упустить возможность участия на фестивале. Музей уже многим стал своим, родным», — сказал Маликов.
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