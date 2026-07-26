В Башкирии отметили годовщину музея «Шульган-Таш»

Праздник, приуроченный к годовщине открытия музея, собрал гостей со всей республики и за её пределами. В Шульган-Таш приехали гости из Москвы, Екатеринбурга, Челябинска, Оренбурга, Сургута.

Отдельной страницей фестиваля стала ярмарка ремесленников. В этом году в ней участвовали мастера из Бурзянского и Абзелиловского районов, городов Учалы, Уфы, Стерлитамака и Магнитогорска. Ремесленники представили изделия из кожи, дерева и камня, украшения ручной работы, нагрудники, традиционные головные уборы, одежду с вышивкой и национальными орнаментами, кнуты по старинным технологиям, а также мыло, игрушки и травяные чаи. По словам самих мастеров, «ШульганFest» стал для них важной площадкой.

«Фестиваль одинаково важен и для туристов, которые приобщаются к культуре и истории родной республики, и для нас — мастеров и предпринимателей, у которых появляется возможность показать себя и свои товары», — делились ремесленники впечатлениями.