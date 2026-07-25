Суббота, 25 Июля 2026
|
Уфа
+28 °С
ГлавноеПолитикаЭкономикаОбществоСпортЧПТехнологииКультураВсё для ПобедыАналитика
|Последние новости
15:25 (UTC+5), 25 Июля 2026

Уфа погрузилась в атмосферу здоровья и вкусностей «На Рахате»

Фестиваль проходит в столице Башкирии в пятый раз.

Фото: Ксения Калинина | Фотобанк ИА «Башинформ»
Наталья Овчарук
Прослушать статью:

Бесплатно узнать свой биологический возраст, измерить давление, пульс, индекс массы тела и получить консультацию врачей. Все это можно сделать на юбилейном пятом Международный форуме здоровья и туризма «На Рахате». Его принимает уфимский парк «Кашкадан».

«Люди все чаще едут не просто сменить обстановку. Они хотят поправить здоровье, набраться сил, побыть с семьей, получить качественный отдых рядом с домом. У Башкортостана для этого есть все. У нас природа, сильные санатории, традиции гостеприимства, предприниматели, которые умеют делать хороший сервис», — прокомментировал премьер-министр РБ Андрей Назаров.
Ксения Калинина БашинформКсения Калинина Башинформ
Фото: Ксения Калинина | Башинформ

Как отметил глава регионального кабмина, отдельная часть форума посвящена поддержке бойцов СВО.

«Сегодня передали мобильную баню на передовую — очень нужная, домашняя часть жизни на передовой. Внутри еще одной бани сделали музейную экспозицию об истории СВО. Пообщался с волонтерами, их тут много сегодня — показывали, как плетут сети, шьют для ребят нужные вещи, готовят кепки, мочалки, белье и многое другое», — пояснил Назаров.

По словам организаторов, гости активно интересуются комплексной диагностикой в Центре медицины здорового долголетия. Она позволяет провести углубленное обследование, включающее оценку биологического возраста, выявление предрисков возникновения хронических заболеваний и маркеров преждевременного старения. По результатам диагностики специалисты центра разрабатывают индивидуальную траекторию коррекции здоровья. Также уфимцев и гостей города консультирует врач-терапевт Поликлиники № 43.

«Проводится и лабораторная экспресс-диагностика с последующей консультацией специалистов, также бесплатная экспресс-диагностика на ВИЧ-инфекцию — анонимное и конфиденциальное тестирование», — уточнили организаторы.

Ксения Калинина Фотобанк ИА «Башинформ»
Валерий Шахов Фотобанк ИА «Башинформ»
Валерий Шахов Фотобанк ИА «Башинформ»
Валерий Шахов Фотобанк ИА «Башинформ»
Валерий Шахов Фотобанк ИА «Башинформ»
Валерий Шахов Фотобанк ИА «Башинформ»
Валерий Шахов Фотобанк ИА «Башинформ»
Валерий Шахов Фотобанк ИА «Башинформ»
Валерий Шахов Фотобанк ИА «Башинформ»
Валерий Шахов Фотобанк ИА «Башинформ»
Фото: Ксения Калинина | Фотобанк ИА «Башинформ»
1 из 10

Кроме того, гости фестиваля устраивают себе настоящий «праздник живота». Министерство торговли и услуг Республики Башкортостан совместно с Ассоциацией кулинаров, рестораторов и отельеров Башкортостана подготовило для гостей большую зону питания. Здесь собрали кухню на любой вкус: от национальных блюд до современного мобильного стритфуда. Гости смогут попробовать чак-чак и башкирский уличный фастфуд, перепечи из русской печи, плов, ассорти шашлыков и люля-кебаб. Из напитков — лимонад, кумыс, морс и специальный напиток для бани. Так что подкрепиться можно будет сразу, не углубляясь в программу. Выбор найдется и для тех, кто следит за питанием, — от блюд здоровой кухни до легких напитков.

«Такие площадки работают как витрина для местных производителей и рестораторов. Гости пробуют, знакомятся с брендами и возвращаются к ним уже в кафе и магазины. А заодно видят, насколько разнообразна кухня республики: башкирская, русская, восточная — все рядом, на одной поляне», — рассказали в пресс-службе Минторговли Башкирии.

Напомним, юбилейном пятом Международный форуме здоровья и туризма «На Рахате» продлится два дня — 25 и 26 июля.

Ранее «Башинформ» сообщал о том, что организаторы фестиваля ожидают на юбилейном форуме порядка 15 тысяч посетителей.

Присоединяйтесь — больше и быстрее в наших соцсетях:
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
www.bashinform.ru
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru

© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru