Уфа погрузилась в атмосферу здоровья и вкусностей «На Рахате»

Кроме того, гости фестиваля устраивают себе настоящий «праздник живота». Министерство торговли и услуг Республики Башкортостан совместно с Ассоциацией кулинаров, рестораторов и отельеров Башкортостана подготовило для гостей большую зону питания. Здесь собрали кухню на любой вкус: от национальных блюд до современного мобильного стритфуда. Гости смогут попробовать чак-чак и башкирский уличный фастфуд, перепечи из русской печи, плов, ассорти шашлыков и люля-кебаб. Из напитков — лимонад, кумыс, морс и специальный напиток для бани. Так что подкрепиться можно будет сразу, не углубляясь в программу. Выбор найдется и для тех, кто следит за питанием, — от блюд здоровой кухни до легких напитков.

«Такие площадки работают как витрина для местных производителей и рестораторов. Гости пробуют, знакомятся с брендами и возвращаются к ним уже в кафе и магазины. А заодно видят, насколько разнообразна кухня республики: башкирская, русская, восточная — все рядом, на одной поляне», — рассказали в пресс-службе Минторговли Башкирии.

Напомним, юбилейном пятом Международный форуме здоровья и туризма «На Рахате» продлится два дня — 25 и 26 июля.

Ранее «Башинформ» сообщал о том, что организаторы фестиваля ожидают на юбилейном форуме порядка 15 тысяч посетителей.