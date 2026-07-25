Уфа погрузилась в атмосферу здоровья и вкусностей «На Рахате»

Бесплатно узнать свой биологический возраст, измерить давление, пульс, индекс массы тела и получить консультацию врачей. Все это можно сделать на юбилейном пятом Международный форуме здоровья и туризма «На Рахате». Его принимает уфимский парк «Кашкадан».
«Люди все чаще едут не просто сменить обстановку. Они хотят поправить здоровье, набраться сил, побыть с семьей, получить качественный отдых рядом с домом. У Башкортостана для этого есть все. У нас природа, сильные санатории, традиции гостеприимства, предприниматели, которые умеют делать хороший сервис», — прокомментировал премьер-министр РБ Андрей Назаров.
Как отметил глава регионального кабмина, отдельная часть форума посвящена поддержке бойцов СВО.
«Сегодня передали мобильную баню на передовую — очень нужная, домашняя часть жизни на передовой. Внутри еще одной бани сделали музейную экспозицию об истории СВО. Пообщался с волонтерами, их тут много сегодня — показывали, как плетут сети, шьют для ребят нужные вещи, готовят кепки, мочалки, белье и многое другое», — пояснил Назаров.
По словам организаторов, гости активно интересуются комплексной диагностикой в Центре медицины здорового долголетия. Она позволяет провести углубленное обследование, включающее оценку биологического возраста, выявление предрисков возникновения хронических заболеваний и маркеров преждевременного старения. По результатам диагностики специалисты центра разрабатывают индивидуальную траекторию коррекции здоровья. Также уфимцев и гостей города консультирует врач-терапевт Поликлиники № 43.
«Проводится и лабораторная экспресс-диагностика с последующей консультацией специалистов, также бесплатная экспресс-диагностика на ВИЧ-инфекцию — анонимное и конфиденциальное тестирование», — уточнили организаторы.
Кроме того, гости фестиваля устраивают себе настоящий «праздник живота». Министерство торговли и услуг Республики Башкортостан совместно с Ассоциацией кулинаров, рестораторов и отельеров Башкортостана подготовило для гостей большую зону питания. Здесь собрали кухню на любой вкус: от национальных блюд до современного мобильного стритфуда. Гости смогут попробовать чак-чак и башкирский уличный фастфуд, перепечи из русской печи, плов, ассорти шашлыков и люля-кебаб. Из напитков — лимонад, кумыс, морс и специальный напиток для бани. Так что подкрепиться можно будет сразу, не углубляясь в программу. Выбор найдется и для тех, кто следит за питанием, — от блюд здоровой кухни до легких напитков.
«Такие площадки работают как витрина для местных производителей и рестораторов. Гости пробуют, знакомятся с брендами и возвращаются к ним уже в кафе и магазины. А заодно видят, насколько разнообразна кухня республики: башкирская, русская, восточная — все рядом, на одной поляне», — рассказали в пресс-службе Минторговли Башкирии.
Напомним, юбилейном пятом Международный форуме здоровья и туризма «На Рахате» продлится два дня — 25 и 26 июля.
Ранее «Башинформ» сообщал о том, что организаторы фестиваля ожидают на юбилейном форуме порядка 15 тысяч посетителей.
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