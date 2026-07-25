Опубликованы трассы Башкирии, где проходят массовые проверки водителей

С утра 25 июля и инспекторы ДПС региона продолжают нести службу на оживленных трассах. По словам руководителя ГАИ Башкирии Владимира Севастьянова, массовые проверки идут на М5 «Урал» (1475 км), на автодороге Р-240 подъезд к М12 (6 и 101 км), Уфа-Янаул (103 км) и Уфа-Оренбург (218 км).

«Сотрудники Отдельного специализированного батальона ДПС ГИБДД МВД по РБ нацелены на пресечение грубых нарушений, приводящих к дорожным авариям: вождение в нетрезвом виде, управление транспортом без прав или после их лишения, а также беспечность при перевозке детей», — уточнил главный госавтоинспектор республики.

Ранее «Башинформ» публиковал предупреждение Владимира Севастьянова о массовых проверках автолюбителей.