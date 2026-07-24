Начальник ГИБДД Башкирии предупредил о массовых проверках водителей

Сегодня и завтра в Уфе пройдут массовые проверки водителей, направленные на предупреждение нарушений ПДД, пресечение управления водителями автотранспортных средств в состоянии опьянения и без водительского удостоверения, а также правил перевозки детей и пассажиров. О предстоящих рейдах сообщил главный госавтоинспектор Башкирии Владимир Севастьянов.

Кроме этого, прямо сейчас в столице Башкирии уже начались широкомасштабные профилактические мероприятия, направленные на недопущение и пресечение нарушений ПДД.

Особое внимание уделяется нарушениям светопропускаемости стёкол автомобилей и изменениях в конструкции транспортных средств. В этой работе задействовано максимальное количество сотрудников госавтоинспекции.

«Жителей и гостей республики призываем не оставаться равнодушными: сообщить о фактах грубых нарушений ПДД (в том числе о нетрезвых водителях) по „телефону доверия“ МВД по Республике Башкортостан: 8 (347) 279-32-92», — сказал Владимир Севастьянов.

Ранее в Уфе водитель «Renault Logan» врезался в мопед с двумя подростками.