В Уфе водитель «Рено Логана» врезался в мопед с двумя подростками

По данным ГАИ Уфы, вечером 22 июля напротив дома №14 по ул. Высоковольтной 55-летний водитель за рулем «Рено Логан», следуя по ул. Высоковольтной со стороны ул. Гвардейской, при повороте на территорию, которая прилегает к частному дому, допустил лобовое столкновение со встречным мопедом RAID, под управлением подростка. У подростка отсутствовало водительское удостоверение. ‎

В результате аварии несовершеннолетняя пассажирка была доставлена в медицинское учреждение. Водитель мототехники, не пострадал. ‎По факту ДТП сотрудники ГАИ начали административное расследование.

Ранее в Башкирии водитель-нарушитель пытался скрыться от погони.