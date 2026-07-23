В Башкирии водитель-нарушитель пытался скрыться от погони

По данным ГАИ РБ, нарушителем оказался 43-летний житель Челябинска. Заметив патрульную машину на автодороге М-5 «Урал», мужчина остановился и заменил иностранные номерные знаки на российские, однако проигнорировал требование об остановке и попытался скрыться.
В ходе преследования нарушитель совершал опасные маневры с выездом на встречную полосу движения, создавая угрозу для других автомобилистов. Задержать его удалось благодаря оперативным действиям второго экипажа ДПС.
Выяснилось, что автомобиль был приобретен в Подмосковье. За неправомерные действия задержанный привлечен к административной ответственности по шести статьям КоАП РФ. Машину поместили на штрафстоянку, а материалы направили в суд. Водителю грозит крупный штраф и лишение права управления транспортными средствами на срок до полутора лет.
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