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17:20 (UTC+5), 26 Июля 2026

Боец Рыжик снова на дежурстве: кота‑талисмана вернули пожарным Уфы

Операция «Рыжик» завершена успешно: наш боец снова в строю, сообщили в главном управлении МЧС по Башкирии.

Фото: пресс-служба | главного управления МЧС по Башкирии
Галина Бахшиева
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Напомним, сегодня утром в СМИ появилась информация о том, что из 8-й пожарно-спасательной части Уфы пропал кот-талисман по кличке Рыжик.

«У неё невероятно счастливый финал. Рыжик дома, — говорится в сообщении МЧС. — Сила интернета и неравнодушных людей творит настоящие чудеса. Местные СМИ подхватили наш призыв, и информация разлетелась по всему городу. Буквально через несколько часов откликнулся бдительный уфимец. Он заметил Рыжика на улице К. Маркса (более 2 километров от пожарной части), сфотографировал и сразу же связался с пожарными. Сомнений не было — это точно он».

Пожарные оперативно выехали по указанному адресу. Сейчас Рыжик уже в родной пожарно-спасательной части: сыт, напоён и с важным видом сидит на руках у своих «коллег».

«Этот случай ещё раз доказал: мы живём в городе, где люди не проходят мимо. И здесь хочется провести важную параллель. Такая же внимательность, отзывчивость и умение не остаться в стороне каждый день предотвращают беду и спасают жизни. Ведь настоящая безопасность начинается именно с неравнодушия. Спасибо каждому, кто репостил, переживал и искал Рыжика. Отдельная благодарность жителю Уфы, который не поленился остановить внимание на коте и сделать звонок. Рыжий боец снова на посту. А главное — теперь он знает, что у него за спиной целая армия ангелов-хранителей по всей Башкирии», — подытожили в МЧС по Башкирии.
пресс-служба главного управления МЧС по Башкириипресс-служба главного управления МЧС по Башкирии
Фото: пресс-служба | главного управления МЧС по Башкирии
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