В Уфе пропал кот-талисман пожарной части

Из 8-й пожарно-спасательной части Уфы пропал кот-талисман по кличке Рыжик. Четырехлапый может находиться в районе улиц Зорге, Кировоградская, Бабушкина, Халтурина, сообщили в МЧС по РБ.
«Обычно он отлучался не больше чем на день, но сейчас его нет уже неделю. В момент пропажи был без ошейника», — рассказали спасатели.
Ведомство просит всех, кто видел кота или знает, где он, сообщить об этом по адресу: ул. Бабушкина, 1 (пожарная часть).
Ранее сообщалось, что пожарные Башкирии приютили в своей части котёнка.
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