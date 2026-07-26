В Уфе пропал кот-талисман пожарной части

Из 8-й пожарно-спасательной части Уфы пропал кот-талисман по кличке Рыжик. Четырехлапый может находиться в районе улиц Зорге, Кировоградская, Бабушкина, Халтурина, сообщили в МЧС по РБ.

«Обычно он отлучался не больше чем на день, но сейчас его нет уже неделю. В момент пропажи был без ошейника», — рассказали спасатели.

Ведомство просит всех, кто видел кота или знает, где он, сообщить об этом по адресу: ул. Бабушкина, 1 (пожарная часть).

Ранее сообщалось, что пожарные Башкирии приютили в своей части котёнка.