В башкирском Салавате пройдёт крестный ход и массовое крещение

Начало шествия запланировано на 10:00 у Успенского кафедрального собора. Маршрут крестного хода пройдёт через главные улицы Салавата. От собора колонна проследует по площади Ленина, далее — по улицам Гагарина, Ключевая, Пархоменко и Дружбы. Финальной точкой маршрута станет станция МЧС на берегу реки Белой. Там будет совершено массовое крещение верующих.
«На время прохождения колонны отдельные участки дорог по маршруту следования будут временно перекрыты», — отмечается в сообщении администрации Салавата в канале Макс.
Водителей просят заранее продумывать альтернативные маршруты.
Напомним, в Уфе 12 апреля состоялся пасхальный крестный ход на автомобилях, сообщал Башинформ.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.