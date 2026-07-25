В Башкирии отремонтировали дорогу на Кинзебулатовском шоссе

Специалисты передали обращение в администрацию Ишимбайского района. Оказалось, что осенью того же года подрядчик уже снял изношенное покрытие и уложил нижний слой асфальта. После возобновления финансирования работ ремонт дороги закончили в 2026-м.

Напомним, в городе Башкирии по итогам Прямой линии с Хабировым отремонтировали мост.