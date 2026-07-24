В городе Башкирии по итогам Прямой линии с Хабировым отремонтировали мост

С просьбой отремонтировать важное сооружение, построенное более 63 лет назад, на Прямую линию-2025 с Главой Башкирии Радием Хабировым обратились неравнодушные горожане. Как рассказали в новом выпуске проекта Центра управления республикой и телеканала БСТ «Инцидент-репортаж», вопрос на контроль взяли власти Давлекановского района.

«В декабре 2025 года старый мост разобрали и уложили новое дорожное покрытие», — поделились в ЦУРе.

По информации мэра Давлеканово Владимира Бабушкина, сейчас выполнено обновление участка дороги на улице Карла Маркса, установлены пешеходные и автобарьеры — движение по мосту открыто.

«Нет пробок, все на достойном уровне», «Часто проезжаю здесь — просто шикарно», — прокомментировали водители.