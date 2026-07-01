Матери бойца СВО подключили газ после обращения на Прямую линию с Хабировым

В Белорецком районе дом матери участника СВО подключили к газу после обращения на Прямую линию Главы Башкирии. Об этом сообщили в администрации района.
«Вопрос жительницы села Буганак Муслихи Эшонкуловой, прозвучавший на Нрямой линии к Главе республики Радию Хабирову, решен. Установили оборудование и подключили дом семьи Эшонкуловых к системе газоснабжения. Эшонкуловы — особая семья для нашего района. Мы гордимся их стойкостью. Сын отдал здоровье в боях за страну, внук продолжает его путь, выполняя боевые задачи в зоне СВО. Обеспечить тепло и уют в доме таких людей — наш святой долг», — отметил глава района Азат Хакимов.
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