Матери бойца СВО подключили газ после обращения на Прямую линию с Хабировым

В Белорецком районе дом матери участника СВО подключили к газу после обращения на Прямую линию Главы Башкирии. Об этом сообщили в администрации района.

«Вопрос жительницы села Буганак Муслихи Эшонкуловой, прозвучавший на Нрямой линии к Главе республики Радию Хабирову, решен. Установили оборудование и подключили дом семьи Эшонкуловых к системе газоснабжения. Эшонкуловы — особая семья для нашего района. Мы гордимся их стойкостью. Сын отдал здоровье в боях за страну, внук продолжает его путь, выполняя боевые задачи в зоне СВО. Обеспечить тепло и уют в доме таких людей — наш святой долг», — отметил глава района Азат Хакимов.