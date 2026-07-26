Опасный заплыв на матрасе: спасатели предотвратили ЧП на озере в Башкирии

Во время профилактического рейда на озере Кандрыкуль в Туймазинском районе спасатели увидели 4 человек на надувном матрасе. Ветром их уносило далеко от берега, и самостоятельно вернуться они не могли.

Спасатели оперативно подплыли к отдыхающим на лодке и эвакуировали их на берег.

«Надувные матрасы и круги не предназначены для заплывов на глубину, — вновь напомнили в Госкомитете РБ по ЧС. — Ветер и течение могут мгновенно унести вас далеко от берега. Будьте внимательны и не рискуйте своей безопасностью».

Как сообщал Башинформ, за минувшие сутки спасатели управления гражданской защиты Уфы вытащили из воды 31 человека. Из них 28 человек спасены в одном месте — на реке Белой в районе пляжа «Солнечный».