Опасный заплыв на матрасе: спасатели предотвратили ЧП на озере в Башкирии

Во время профилактического рейда на озере Кандрыкуль в Туймазинском районе спасатели увидели 4 человек на надувном матрасе. Ветром их уносило далеко от берега, и самостоятельно вернуться они не могли.
Спасатели оперативно подплыли к отдыхающим на лодке и эвакуировали их на берег.
«Надувные матрасы и круги не предназначены для заплывов на глубину, — вновь напомнили в Госкомитете РБ по ЧС. — Ветер и течение могут мгновенно унести вас далеко от берега. Будьте внимательны и не рискуйте своей безопасностью».
Как сообщал Башинформ, за минувшие сутки спасатели управления гражданской защиты Уфы вытащили из воды 31 человека. Из них 28 человек спасены в одном месте — на реке Белой в районе пляжа «Солнечный».
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