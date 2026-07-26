Антирекорд дня: в Уфе на воде за один день спасли 31 человека

За сутки спасатели управления гражданской защиты Уфы вытащили из воды 31 человека. Из них 28 человек были спасены в одном месте — на реке Белой в районе пляжа «Солнечный».

Как отметили в УГЗ, причиной большинства инцидентов стало купание на воде в состоянии алкогольного опьянения. Накануне на реке Белой сильное течение унесло троих молодых людей, катавшихся на сапборде. Спасатели заметили их в последний момент и вытащили на берег.

На «Солнечном» спасатели один за другим доставали из воды взрослых, которые перед заплывом «приняли на грудь». Среди них были женщина 1973 года рождения, которая в нетрезвом виде ушла на глубину и начала тонуть, мужчины 1962 года рождения и 1981 года рождения, находившиеся в сильной степени алкогольного опьянения.

Кроме того, на водоемах часто родители оставляют детей без присмотра. В этот же день на канале озера Тёплого, несмотря на предупреждающие знаки о смертельной опасности, купались двое детей. Мальчика и подростка затянуло течением. Спасатели успели их вытащить. Также на пляже «Солнечный» поисково-спасательный отряд спас трех детей.