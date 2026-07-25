В Уфе трое молодых людей устроили экстремальные катания на сапборде

На реке Белой в Кировском районе Уфы компания нетрезвых молодых людей решили покататься на одном сапборде втроем. Спасатели их заметили в тот момент, когда они плыли по судовому ходу без весла. Плавсредство несло течением прямо на опоры моста.
«Ситуация могла закончиться трагедией, если бы не своевременные действия спасателей. Пострадавшие были извлечены из воды и доставлены на берег. В медицинской помощи они не нуждались», — рассказали в пресс-службе Управления гражданской защиты Уфы.
Ранее «Башинформ» сообщал о спасении 19-летнего мужчины, который тонул на реке Белой.
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