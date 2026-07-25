В Башкирии друзья спасли 19-летнего тонувшего парня

25 июля на реке Белой в городе Благовещенск отдых компании молодых людей едва не закончился трагедией. Как сообщили в пресс-службе республиканского МЧС, очевидцы вытащили из воды 19-летнего парня.

«После того как отплыл от берега, он начал тонуть. Пришедшие на помощь друзья вытащили его на берег, вызвали бригаду скорой, сейчас парень госпитализирован в местную больницу», — уточнили спасатели.

В Кармаскалинском районе Башкирии на реке Кирзюн произошел уже смертельный случай. На шестиметровой глубине обнаружено тело мужчины. На берегу были выставлены аншлаги о запрете купания, но погибшего это не остановило. По предварительным данным МЧС России, вечером 24 июля 57-летний мужчина вместе с другом распивал спиртные напитки и решил искупаться. Больше его живым не видели.

Ранее «Башинформ» сообщал о мальчиках, которые ушли на рыбалку и пропали.