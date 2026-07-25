Трое детей ушли на рыбалку и пропали в Башкирии

В трех районах республики спасатели выезжали на поиски людей. Самый тревожный вызов получили сотрудники республиканского госкомитета по ЧС из Янаульского района. Там трое детей ушли на рыбалку без взрослых. Родные и близкие пытались их найти самостоятельно, но не смогли. К счастью, компания мальчиков вернулась и все обошлось.

В Белорецком районе искали мужчину, который ушел в лес и заблудился. А в Нефтекамске два человека уплыли на моторной лодке и пропали. Все случаи закончились благополучно. «Потеряшки» нашлись самостоятельно и никто не нуждался в медицинской помощи.

Ранее «Башинформ» сообщал о правилах безопасности для отдыхающих за городом.