Спасатели Башкирии напомнили правила безопасности для отдыхающих за городом

Уже завтра (а некоторые и сегодня) жители Башкирии отправятся в свои приусадебные участки. В условиях аномальной жары, установившейся в регионе, отдых за городом угрожает серьёзными рисками. Мангал и баня могут стать причиной пожара. Чтобы избежать гибели в огне госкомитет республики по ЧС призывает дачников строго соблюдать меры предосторожности.

Прежде всего, необходимо поддерживать чистоту на территории дачи, усадьбы. Уборка сухой травы, веток и другой горючей растительности поможет избежать воспламенения и распространения огня. Важно обеспечить доступ к средствам тушения. Поставьте рядом с мангалом и другой костровой, а также хозяйственными постройками, бочку или несколько вёдер с водой. А если кто-то строит дом, то наверняка у него во дворе лежит куча ПГС. Так что есть смысл держать рядом с костром ящик-другой с песком, а рядом с ними лопаты. Ну и в идеале порошковый огнетушитель.

Особое внимание следует уделить состоянию электропроводки, розеток и бытовых приборов.

Кстати, спасатели рекомендуют дачникам договориться с соседями о взаимном наблюдении. В жаркую погоду это позволит быстрее заметить первые признаки дыма и своевременно вызвать помощь.

Обязательно имейте дома пожарные извещатели. Разумеется с работающими батарейками.

Ни в коем случае не пытайтесь справиться с крупным пламенем самостоятельно. Немедленно звоните по номерам 101 или 112, чётко назовите адрес и сообщите о степени возгорании.

Ранее Глава Башкирии Радий Хабиров сообщил об установке камер для мониторинга пожаров.

О том, какая погода ждёт Башкирию в ближайшие дни, читайте в этой публикации «Башинформа».