Жара и локальные дожди: что ждёт Башкирию в ближайшие дни

По данным Башгидромета, сегодня, 23 июля, местами по республике пройдет небольшой дождь. Ветер переменных направлений слабый. Температура воздуха днем +27, +32°.
В пятницу, 24 июля, местами также прогнозируется небольшой дождь. Ветер юго-восточный, южный слабый, днем местами порывистый. Температура воздуха ночью +15, +20°, днем +27,+32°.
В субботу, 25 июля, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, южный слабый, днем местами порывистый. Температура воздуха ночью +15, +20°, днем +27,+32°.
Как ранее сообщил Башинформ, в Аскинском районе уровень реки Сарс за сутки снизился более чем на 1 метр, вода ушла со всех 107 подтопленных придомовых территорий.
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