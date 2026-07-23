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08:05 (UTC+5), 23 Июля 2026

Жара и локальные дожди: что ждёт Башкирию в ближайшие дни

Синоптики Башкирии сообщили прогноз погоды на ближайшие три дня.

Фото: Юлия Бахшиева | специально для ИА "Башинформ"
Галина Бахшиева

По данным Башгидромета, сегодня, 23 июля, местами по республике пройдет небольшой дождь. Ветер переменных направлений слабый. Температура воздуха днем +27, +32°.

В пятницу, 24 июля, местами также прогнозируется небольшой дождь. Ветер юго-восточный, южный слабый, днем местами порывистый. Температура воздуха ночью +15, +20°, днем +27,+32°.

В субботу, 25 июля, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, южный слабый, днем местами порывистый. Температура воздуха ночью +15, +20°, днем +27,+32°.

Как ранее сообщил Башинформ, в Аскинском районе уровень реки Сарс за сутки снизился более чем на 1 метр, вода ушла со всех 107 подтопленных придомовых территорий.

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